Компании по утилизации мусора считают, что производители лукавят

Молоко, масло, соки, сладости и другие продукты могут подорожать в 2022 году почти на 25%. Об этом предупреждают отечественные производители. Рост цен они объясняют новыми правилами "Расширенной ответственности производителей" (РОП).

Так, в новой версии РОП предприятием предписывается брать на себя 100% расходов по утилизации упаковки своей продукции. Производители, которые не готовы сами перерабатывать вторсырье, придется платить повышенный экологический сбор. В итоге расходы производителей могут вырасти на 1,8-25%, что неизбежно переложат на потребителей, пишут "Ведомости" со ссылкой на РСПП.

Бытовая техника тоже может вырасти в цене на 15%, так как экспорт лома, содержащего драгметаллы попадает под запрет, и производителям придется платить экосбор на утилизацию.

Между тем, компании, занимающиеся переработкой мусора, считают, что производители сильно преувеличивают влияние изменений РОП на стоимость продукции.

"Когда бизнес-ассоциации говорят о повышении стоимости товаров якобы из-за утилизации, то они, конечно же, лукавят",

– приводит "КП" комментарий Российского экологического оператора. Там отмечают, что утилизация одной банки из-под пива стоит 4 копейки, двухлитровой пластиковой бутылки – 14 копеек, пол-литровой стеклянной бутылки – 88 копеек. Таким образом, даже если эти расходы не были ранее учтены в цене, то продукция подорожает максимум на 1,5%, а не на 25%, подчеркивает оператор.

Ранее в Центробанке признали, что предвидят скачок цен на продукты питания в 2022 году. При этом некоторые товары уже сильно подорожали. В частности, стоимость 1 кг красной икры превысила 5 тысяч рублей.