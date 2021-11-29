Вирус страха, или почему рухнул рубль

Минувшая неделя на российском (и не только) финансовом рынке завершилась самым настоящим разгромом – в цене стремительно падали практически все активы, и в первую очередь рубль.

Рублевый погром

По данным Московской биржи, на конец дня в пятницу доллар с расчетами завтра подорожал до 75,52 рубля, при том, что в районе полудня, его котировки поднимались до отметки 75,9225 руб./доллар, что является максимальным значением с марта.

Единая европейская валюта также обновила рекорд 4-месячной давности, взлетев в цене до 85,5625 рублей. Перед завершением пятничных торгов ее котировки скорректировались до 85,38 рубля/евро.

Не лучше обстояла ситуация и на российском рынке акций. В пятницу индекс МосБиржи обвалился на 3,25%, что эквивалентно потере 600 миллиардов рублей капитализации 43 крупнейших российских компаний. Падение индекса РТС (долларового) оказалось еще большим, и составило 4,3%.

Рубль и акции компаний, в минувшую пятницу, оказался не одиноки в своем "несчастье".

Стоимость январских контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в январе упала почти на 2,6% почти до $80 за баррель.

Нефть падает в цене вслед за снижением мировых фондовых рынков. Самое резкое падение за два месяца показали азиатские площадки в пятницу: сводный индекс региона MSCI Asia Pacific Excluding Japan (без учета Японии) упал на 1,3%, а японский индекс Nikkei – на 2,5%.

Кто обвалил рубль?

Повсеместный характер обвала финансовых рынков говорит о том, что причиной произошедшему могло стать только какое-то значимое для всех событие, вызвавшее т.н. эффект домино. Опрошенные "Утром.News" эксперты согласны с этой точкой зрения.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, падение курса рубля спровоцировала паника на рынке нефти, а также массовый уход инвесторов от рисков из-за осложнения эпидемиологической ситуации.

"Обнаружение в ЮАР нового агрессивного штамма COVID-19 обеспокоило мировые государства - Великобритания закрыла авиасообщение с шестью странами южной Африки, – пояснил он "Утру.News".

– Сейчас на площадках правят эмоции, но как только будет понятно, чем именно новый штамм отличается от предыдущих, и насколько он опасен, градус напряжения снизится".

Согласен с ним и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"Рост новой волны заболеваемости в Европе, карантинные меры, ограничение авиасообщения с Африкой, экстренное заседание ВОЗ по новому штамму коронавируса – все это привело к резкому падению котировок нефти и снижению бирж по всему миру. Для рубля сокращение нефтяных цен и отток средств инвесторов также стали факторами давления. Вот наша валюта и опустилась резко к доллару и евро", – резюмирует эксперт.

По итогам экстренного заседания в пятницу, ВОЗ присвоила новому штамму греческую букву омикрон (O). Эксперты пришли к выводу, что очередная разновидность вируса может угрожать странам, которые и так ведут борьбу с распространением COVID.

Что будет дальше?

Сегодня очевидно, что COVID-19 и все, что с ним связано являются основным деструктивным фактором, способным поворачивать вспять любые экономические процессы и тренды. За неполные два года мир убедился, что правительства самых различных стран крайне нервно реагируют на любую (правдивую и мнимую) информацию о развитии ситуации с пандемией.

В большинстве случаев, эта реакция является неоправданно радикальной, в виде введения все новых ограничений, локдаунов, и разрыва логистических цепочек. Поскольку все эти действия имеют крайне негативные последствия для экономик всех стран, даже мимолетные на них намеки вызывают страх и панику среди экономических субъектов.

Будет ли опасен или нет, новый штамм COVID-19, уже не имеет особого значения, так как первая и главная реакция на его появление сегодня только одна – паника и обвал рынков. Только потом, по прошествии какого-то времени, участники рынка попытаются "взвесить" произошедшее и принять более адекватные решения.

Рублю может повезти

Что касается будущего российского рубля, то здесь эксперты демонстрируют определенный оптимизм, полагая, что новый штамм не окажется таким же опасным, как нынешняя "дельта" и паника вокруг него не будет долгой.

"Стоит ожидать, что это все – временные явления и постепенно ситуация с заболеваемостью в ЕС придет в норму, а новый штамм из Африки не получит распространения по миру, – говорит Артем Деев.

– Тогда и нефть подрастет, а вслед за ней и российский рубль. Сейчас сложно прогнозировать ситуацию, но, вероятнее всего, что к концу этого года рубль или останется на текущих позициях, или будет еще немного ослаблен: в пределах 77,0 руб. за доллар и на уровне 88,0 руб. за евро".

Еще более оптимистично смотрит на происходящее Денис Бадьянов. По его мнению, можно допустить, что еще несколько дней доллар будет оставаться в диапазоне 74,50-76,50 руб., евро – 84-86 руб.

"Но до Нового года еще пять недель, и для рынка это большой срок, может многое поменяться. Предположительно, доллар завершит декабрь в коридоре 73-76 руб., единая европейская валюта – 83-85 рублей", – прогнозирует эксперт.