Вирус страха, или почему рухнул рубль

Вирус страха, или почему рухнул рубль
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com

Минувшая неделя на российском (и не только) финансовом рынке завершилась самым настоящим разгромом – в цене стремительно падали практически все активы, и в первую очередь рубль.

Рублевый погром

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По данным Московской биржи, на конец дня в пятницу доллар с расчетами завтра подорожал до 75,52 рубля, при том, что в районе полудня, его котировки поднимались до отметки 75,9225 руб./доллар, что является максимальным значением с марта.

Единая европейская валюта также обновила рекорд 4-месячной давности, взлетев в цене до 85,5625 рублей. Перед завершением пятничных торгов ее котировки скорректировались до 85,38 рубля/евро.

Не лучше обстояла ситуация и на российском рынке акций. В пятницу индекс МосБиржи обвалился на 3,25%, что эквивалентно потере 600 миллиардов рублей капитализации 43 крупнейших российских компаний. Падение индекса РТС (долларового) оказалось еще большим, и составило 4,3%.

Рубль и акции компаний, в минувшую пятницу, оказался не одиноки в своем "несчастье".

Стоимость январских контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в январе упала почти на 2,6% почти до $80 за баррель.

Нефть падает в цене вслед за снижением мировых фондовых рынков. Самое резкое падение за два месяца показали азиатские площадки в пятницу: сводный индекс региона MSCI Asia Pacific Excluding Japan (без учета Японии) упал на 1,3%, а японский индекс Nikkei – на 2,5%.

Кто обвалил рубль?

Повсеместный характер обвала финансовых рынков говорит о том, что причиной произошедшему могло стать только какое-то значимое для всех событие, вызвавшее т.н. эффект домино. Опрошенные "Утром.News" эксперты согласны с этой точкой зрения.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, падение курса рубля спровоцировала паника на рынке нефти, а также массовый уход инвесторов от рисков из-за осложнения эпидемиологической ситуации.

"Обнаружение в ЮАР нового агрессивного штамма COVID-19 обеспокоило мировые государства - Великобритания закрыла авиасообщение с шестью странами южной Африки, – пояснил он "Утру.News".

– Сейчас на площадках правят эмоции, но как только будет понятно, чем именно новый штамм отличается от предыдущих, и насколько он опасен, градус напряжения снизится".

Согласен с ним и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"Рост новой волны заболеваемости в Европе, карантинные меры, ограничение авиасообщения с Африкой, экстренное заседание ВОЗ по новому штамму коронавируса – все это привело к резкому падению котировок нефти и снижению бирж по всему миру. Для рубля сокращение нефтяных цен и отток средств инвесторов также стали факторами давления. Вот наша валюта и опустилась резко к доллару и евро", – резюмирует эксперт.

По итогам экстренного заседания в пятницу, ВОЗ присвоила новому штамму греческую букву омикрон (O). Эксперты пришли к выводу, что очередная разновидность вируса может угрожать странам, которые и так ведут борьбу с распространением COVID.

Что будет дальше?

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Сегодня очевидно, что COVID-19 и все, что с ним связано являются основным деструктивным фактором, способным поворачивать вспять любые экономические процессы и тренды. За неполные два года мир убедился, что правительства самых различных стран крайне нервно реагируют на любую (правдивую и мнимую) информацию о развитии ситуации с пандемией.

В большинстве случаев, эта реакция является неоправданно радикальной, в виде введения все новых ограничений, локдаунов, и разрыва логистических цепочек. Поскольку все эти действия имеют крайне негативные последствия для экономик всех стран, даже мимолетные на них намеки вызывают страх и панику среди экономических субъектов.

Будет ли опасен или нет, новый штамм COVID-19, уже не имеет особого значения, так как первая и главная реакция на его появление сегодня только одна – паника и обвал рынков. Только потом, по прошествии какого-то времени, участники рынка попытаются "взвесить" произошедшее и принять более адекватные решения.

Рублю может повезти

Что касается будущего российского рубля, то здесь эксперты демонстрируют определенный оптимизм, полагая, что новый штамм не окажется таким же опасным, как нынешняя "дельта" и паника вокруг него не будет долгой.

"Стоит ожидать, что это все – временные явления и постепенно ситуация с заболеваемостью в ЕС придет в норму, а новый штамм из Африки не получит распространения по миру, – говорит Артем Деев.

– Тогда и нефть подрастет, а вслед за ней и российский рубль. Сейчас сложно прогнозировать ситуацию, но, вероятнее всего, что к концу этого года рубль или останется на текущих позициях, или будет еще немного ослаблен: в пределах 77,0 руб. за доллар и на уровне 88,0 руб. за евро".

Еще более оптимистично смотрит на происходящее Денис Бадьянов. По его мнению, можно допустить, что еще несколько дней доллар будет оставаться в диапазоне 74,50-76,50 руб., евро – 84-86 руб.

"Но до Нового года еще пять недель, и для рынка это большой срок, может многое поменяться. Предположительно, доллар завершит декабрь в коридоре 73-76 руб., единая европейская валюта – 83-85 рублей", – прогнозирует эксперт.

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

Гость332416
Пожаловаться Ответить
Рубль не является валютой. рубль - это фантик, который имеет валютное обкспечение.
1
новости партнеров

Лукашенко боится плана оппозиции по референдуму – Латушко

Лидер НАУ призвал белорусов к протестному голосованию

Латвия пообещала России неприятности из-за ситуации на Украине

Рига давно примкнула к хору ненавистников нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей