Это произойдет из-за некоторых неблагоприятных факторов

Жителей России предупредили о подорожании бытовой техники. Ожидается, что цены на данный вид товаров вырастут на 13–15% в следующем году.

Что касается электроинструментов, то они подорожают на 11%, а электроника – на 9%. Таким прогнозом с "Известиями" поделился председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров.

Рост цен будет связан с введением запрета на экспорт всех видов ломов и отходов, содержащих драгоценные металлы, в 2022 году.

По мнению экспертов, на ценовую политику также неблагоприятно повлияла пандемия COVID-19. Из-за этого произошел разрыв логистических цепочек, передает "Радио 1".