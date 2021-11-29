В Германии не связывают газовый кризис в Европе с действиями России

"Северный поток-2" в ближайшие полгода точно не будет запущен. Об этом заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен.

Она подчеркнула, что процесс сертификации сейчас приостановлен немецким регулятором, и он не будет восстановлен, пока Россия не проведет анбандлинг, то есть не выведет газопровод из-под управления структурами "Газпрома".

"Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. Россия знает об этом",

– высказалась дипломат в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Фельдхузен отвергла предположение, что немецкий регулятор заморозил процесс сертификации под давлением России, которая якобы заинтересована в энергетическом кризисе в Европе. По словам дипломата, высокие цены на газ в ЕС вызваны дефицитом топлива, но Россия в этот раз ни при чем.

"Нидерланды, Норвегия поставляют меньше газа. Мы знали об этом. Неприятным сюрпризом было то, что сжиженный газ уходит полностью в Азию, потому что там более высокие цены. Это бизнес",

– указала посол, отметив, что Россия "пока" исполняет все контрактные обязательства, а в ноябре даже поставила больше газа в Европу, чем это предусмотрено соглашениями. При этом в Германии тщательно отслеживают ситуацию и готовы наказать РФ, если она начнет использовать газ в качестве политического оружия, заверила Фельдхузен.

Ранее власти ФРГ направили американским конгрессменам письмо с просьбой прекратить санкционную политику в отношении "Северного потока-2". Сейчас газопровод полностью достроен, немецкие эксперты ведут процедуры по его сертификации. По оценке украинских экспертов, приостановка этого процесса продлится не так долго, как этого хотелось бы Киеву.