"Северный поток-2" заморожен на полгода – посол ФРГ

"Северный поток-2" заморожен на полгода – посол ФРГ
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
В Германии не связывают газовый кризис в Европе с действиями России

"Северный поток-2" в ближайшие полгода точно не будет запущен. Об этом заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен.

Она подчеркнула, что процесс сертификации сейчас приостановлен немецким регулятором, и он не будет восстановлен, пока Россия не проведет анбандлинг, то есть не выведет газопровод из-под управления структурами "Газпрома".

"Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. Россия знает об этом",

– высказалась дипломат в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Фельдхузен отвергла предположение, что немецкий регулятор заморозил процесс сертификации под давлением России, которая якобы заинтересована в энергетическом кризисе в Европе. По словам дипломата, высокие цены на газ в ЕС вызваны дефицитом топлива, но Россия в этот раз ни при чем.

"Нидерланды, Норвегия поставляют меньше газа. Мы знали об этом. Неприятным сюрпризом было то, что сжиженный газ уходит полностью в Азию, потому что там более высокие цены. Это бизнес",

– указала посол, отметив, что Россия "пока" исполняет все контрактные обязательства, а в ноябре даже поставила больше газа в Европу, чем это предусмотрено соглашениями. При этом в Германии тщательно отслеживают ситуацию и готовы наказать РФ, если она начнет использовать газ в качестве политического оружия, заверила Фельдхузен.

Ранее власти ФРГ направили американским конгрессменам письмо с просьбой прекратить санкционную политику в отношении "Северного потока-2". Сейчас газопровод полностью достроен, немецкие эксперты ведут процедуры по его сертификации. По оценке украинских экспертов, приостановка этого процесса продлится не так долго, как этого хотелось бы Киеву.

Источник: Интерфакс
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость333773
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ГостьТрынсь
И только дебилам непонятно что СП-2 уже начал отрабатывать вложения. Достаточно посмотреть на биржевую стоимость газа. :)) Его сейчас запускать не надо!
Трынсь, бабло делают все кроме вас-дураков
Гость333773
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ГостьТрынсь
И только дебилам непонятно что СП-2 уже начал отрабатывать вложения. Достаточно посмотреть на биржевую стоимость газа. :)) Его сейчас запускать не надо!
А а а а Ахахаха!!!!
Если лох - дави на газ, снова едут в Гондурас. Годовые бюджеты стран: 1. Евросоюза - $14.8 трлн, 2. США - $3.42 трлн, ......................65. Гондурас - 0.33 трлн, 66. Россия - $0.32 трлн, 67. Зимбабве - $0.31 трлн. Хочешь жни, а хочешь куй . Хочешь задницей газуй. А кацап получит фуй.
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Эх яблочко, куда ты катишься! За 20 лет прозябания у власти Путина ВВП России рухнул в два раза.
Гость332619
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"Без лоха и жизнь плоха" - это в сторону прибалтов, хохлови и прочих. Крупные игроки в Германии и не только сейчас делают деньги пока СП-2 не работает. И очень большие деньги. Запустят когда все сливки снимут. А все разговоры об торможении проекта - это как раз для лохов, которые от радости пляшут и платят баснословные деньги за газ радуясь что РФ насолили. Идиоты одним словом.
У Вашингтона дуб зеленый, златая цепь на дубе том. И днем, и ночью Джо ученый, там бродит по цепи кругом. Пойдет налево - кацап плачет, пойдет направо - Путин скачет. Там ВВП, там НАТО правит, кацапчиков сосать заставят, И Томагавк к ним прилетит, и джопы им разворотит. Затем наш хитромудрый Джон подкинет им большой болтон...
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Дык потребность Европы 380-450 млрд кубометров в год, из которых 174 млрд ... поставляет Россия. Но это 78% от всего газа импортируемого Россией за весь год по странам мира. Из какого хрена наращивать объемы поставок, если запасам газа пердык и их хватит лет на 30 по данным "Росгеологии".
ГостьТрынсь
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Гость333773
Парам пам парам пам пам ! Пыхтели, пыхтели русачки а вышло как надо было США :))
И никто не замерзает. А соплей то было русских сколько - да ви замёрзнете ахахаха
И только дебилам непонятно что СП-2 уже начал отрабатывать вложения. Достаточно посмотреть на биржевую стоимость газа. :)) Его сейчас запускать не надо!
Гость333773
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Гость333631
Идиот - зима еще не наступила, а цены на газ за 1000 ушли. При желании СП-2 можно пустить без всех этих заморочек при несравнимо малых штрафах. Газ пойдет - но только избранным.
И с наступлением зимы ничего не изменится - газ по СП-2 не пойдёт и никто не замёрзнет. :))
Гость333773
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Гость333631
Идиот - зима еще не наступила, а цены на газ за 1000 ушли. При желании СП-2 можно пустить без всех этих заморочек при несравнимо малых штрафах. Газ пойдет - но только избранным.
Ваш газ если и куда пойдёт то только в ваши анусы. Это я тебе заявляю весьма ответственно
М
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Гость333631
Идиот - зима еще не наступила, а цены на газ за 1000 ушли. При желании СП-2 можно пустить без всех этих заморочек при несравнимо малых штрафах. Газ пойдет - но только избранным.
бестолку это рассказывать кастрюльке,оно видит не дальше своего носа
что тоже хорошо,пусть живет в своем мирке и радуется печенюшкам
так всем удобней,не путается под ногами
Гость333631
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Гость333773
Парам пам парам пам пам ! Пыхтели, пыхтели русачки а вышло как надо было США :))
И никто не замерзает. А соплей то было русских сколько - да ви замёрзнете ахахаха
Идиот - зима еще не наступила, а цены на газ за 1000 ушли. При желании СП-2 можно пустить без всех этих заморочек при несравнимо малых штрафах. Газ пойдет - но только избранным.
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