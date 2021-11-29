Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
"Северный поток-2" в ближайшие полгода точно не будет запущен. Об этом заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен.
Она подчеркнула, что процесс сертификации сейчас приостановлен немецким регулятором, и он не будет восстановлен, пока Россия не проведет анбандлинг, то есть не выведет газопровод из-под управления структурами "Газпрома".
"Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. Россия знает об этом",
– высказалась дипломат в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
При этом Фельдхузен отвергла предположение, что немецкий регулятор заморозил процесс сертификации под давлением России, которая якобы заинтересована в энергетическом кризисе в Европе. По словам дипломата, высокие цены на газ в ЕС вызваны дефицитом топлива, но Россия в этот раз ни при чем.
"Нидерланды, Норвегия поставляют меньше газа. Мы знали об этом. Неприятным сюрпризом было то, что сжиженный газ уходит полностью в Азию, потому что там более высокие цены. Это бизнес",
– указала посол, отметив, что Россия "пока" исполняет все контрактные обязательства, а в ноябре даже поставила больше газа в Европу, чем это предусмотрено соглашениями. При этом в Германии тщательно отслеживают ситуацию и готовы наказать РФ, если она начнет использовать газ в качестве политического оружия, заверила Фельдхузен.
Ранее власти ФРГ направили американским конгрессменам письмо с просьбой прекратить санкционную политику в отношении "Северного потока-2". Сейчас газопровод полностью достроен, немецкие эксперты ведут процедуры по его сертификации. По оценке украинских экспертов, приостановка этого процесса продлится не так долго, как этого хотелось бы Киеву.
Лидер НАУ призвал белорусов к протестному голосованию
Рига давно примкнула к хору ненавистников нашей страны
что тоже хорошо,пусть живет в своем мирке и радуется печенюшкам
так всем удобней,не путается под ногами