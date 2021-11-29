Некоторые эксперты убеждены, что проблемы европейцев оказались на руку России

На протяжении долгого времени европейский рынок энергетических ресурсов потряхивало от невообразимых скачков цен на газ. В какой-то момент Россия вмешалась в происходящее и помогла стабилизировать ситуацию на энергорынках. При этом, судя по отчетам энергетического гиганта "Газпром", экономические события в целом благоприятно сказались на деятельности нашей компании.



Так, недавно представители крупнейшего поставщика российского голубого топлива опубликовали неаудированную отчетность за три первые квартала текущего года. Выяснилось, что чистая прибыль энергетического гиганта установила рекорд, а котировки "Газпрома" в ходе торгов подскочили более чем на 2%.

Сообщается, что за период с января по сентябрь компании удалось заработать рекордные полтора триллиона рублей. О таких успехах организации рассказал зампред правления Фамил Садыгов. Указанная сумма оказалась больше, чем за любой завершенный календарный год за всю историю существования "Газпрома".

При этом за первые три квартала прошлого года в компании отчитывались о чистом убытке в сумме 202 миллиардов рублей. Таким образом, передряги на европейском рынке энергетических ресурсов весьма позитивно сказались на финансовом положении нашего газового монополиста.

Впрочем, руководство "Газпрома" уверено, что такие рекорды – не предел. По словам Садыгова, последний квартал текущего года может продемонстрировать еще более впечатляющие результаты.

Кстати, недавно Европе предложили отказаться от антироссийских санкций ради своей энергобезопасности.