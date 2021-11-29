От гречки до лекарств: какие товары подорожают в России в 2022 году

От гречки до лекарств: какие товары подорожают в России в 2022 году
Фото: depositphotos.com
Ценовой рост коснется всего, что зависит от государственной валюты

К концу текущего года россияне могут столкнуться с крайним подорожанием продукции длительного срока хранения – речь идет о бытовой технике и медикаментах. Такой прогноз сделал главный экономист Фонда экономических исследований "Центр развития" при НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Эксперт взял в расчет информацию о новой волне коронавирусной инфекции. По словам Миронова, население предпочитает выбирать из тех товаров, которые вряд ли "пропадут". Поэтому спрос может в ближайшее время подскочить.

В этот перечень специалист также включил ряд продовольственных товаров – крупы и сахар. Однако подорожание к новогодним праздникам может охватить и импортную продукцию еще и на фоне угрозы ослабления российской валюты.

"Все, что зависит от курса рубля, и все, что можно хранить", – указал спикер.

Миронов указал, что в Сети стоимость товаров куда выше в сравнении с обычными магазинами. Стоимость в пределах офлайн-сегмента мясной вырезки хорошего качества составит в цене в среднем от 600 до 800 рублей, а в Интернете может доходить до двух тысяч. 

Кандидат экономических наук Николай Кульбака указал, что основания для разговоров о снижении официальной инфляции отсутствуют. Каждый человек ощущает ее, руководствуясь собственными доходами. То есть измеряемые 8 процентов являются реальной инфляцией, а реакция населения на ценовой рост завязана на определенные товары.

"И поэтому она ощущается намного больше. Однажды мы с учениками занимались на протяжении года измерением ценового роста в торговых сетях. В среднем они меняются в соответствии с регистрируемым уровнем инфляции", – выразил мнение экономист.

В Торгово-промышленной палате указали, что стоимость электроники в 2022 году поднимется на 9%.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость332416
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россияне, это у вас так экономика растет да ? ну ввп там и все такое ?
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