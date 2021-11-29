"Газпром" отказался назвать сроки сертификации "Северного потока-2"

"Газпром" отказался назвать сроки сертификации "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
В концерне заявили о тесном сотрудничестве с немецким регулятором

На сегодняшний момент "Газпром" не может назвать сроки окончания процесса сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила представитель 512 департамента концерна, отвечающего за европейские магистрали, Елена Березина, передает агентство "Финам" в понедельник, 20 ноября.

"Решение о приостановке сертификации "Северного потока – 2" отложено до выполнения дочерним обществом Nord Stream 2 AG требований, предъявляемых Сетевым агентством Германии независимым операторам. Компания находится в тесном контакте в агентством, сроки не готовы пока озвучивать", – заявила топ-менеджер.

Ранее сегодня посол ФРГ на Украине Анка Фельдхузен порадовала киевский режим невозможностью запустить новую балтийскую магистраль в ближайшие полгода. Она подчеркнула, что 16 ноября немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) приостановило процесс сертификации "СП-2" до тех пор, пока Москва не проведет анбандлинг, то есть не выведет российскую трубу из-под управления структурами "Газпрома".

В свою очередь экспертное сообщество считает, что такая заморозка играет на руку исключительно нашему монополисту, поскольку на фоне энергетического кризиса, который охватил Европу, и завышенных цен на голубое топливо компания лишь будет получать дополнительную прибыль.

Источник: Финам ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость332416
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я в шоке. диванные "экономизДы" уже посчитали маржу газпрома :)
и уже с дивана отправили свои газы в Японию, пакистан и южную корею :)))
советский инженер
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За это время Газпром дважды оправдает все вложения в северный поток 2. А газ нужен и Китаю и Индии, южной Корее, Японии, Пакистану - это если немцы нос воротят.
Гость332416
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крым наш
Ты лучше в платёжку ЖКХ смотри и плачь!!!
да как обычно - 437$ - копейки :)
Гость335418
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Гость332416
интересно посмотреть будет на окончательный просёр россии вообще и газпрома в частности :)
Тебе-то что в этом,хохлишко-недоумок? У Газпрома что так, что эдак рекорд прибыли. Хазу лишнего нет в мире, дебил желто-синий. И не будет, а вашей трубе итак и эдак каюк!
крым наш
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Гость332416
интересно посмотреть будет на окончательный просёр россии вообще и газпрома в частности :)
Ты лучше в платёжку ЖКХ смотри и плачь!!!
Гость332416
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интересно посмотреть будет на окончательный просёр россии вообще и газпрома в частности :)
Гость332416
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дааааа :))))
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