В концерне заявили о тесном сотрудничестве с немецким регулятором

На сегодняшний момент "Газпром" не может назвать сроки окончания процесса сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила представитель 512 департамента концерна, отвечающего за европейские магистрали, Елена Березина, передает агентство "Финам" в понедельник, 20 ноября.

"Решение о приостановке сертификации "Северного потока – 2" отложено до выполнения дочерним обществом Nord Stream 2 AG требований, предъявляемых Сетевым агентством Германии независимым операторам. Компания находится в тесном контакте в агентством, сроки не готовы пока озвучивать", – заявила топ-менеджер.

Ранее сегодня посол ФРГ на Украине Анка Фельдхузен порадовала киевский режим невозможностью запустить новую балтийскую магистраль в ближайшие полгода. Она подчеркнула, что 16 ноября немецкое Федеральное сетевое агентство (BNA) приостановило процесс сертификации "СП-2" до тех пор, пока Москва не проведет анбандлинг, то есть не выведет российскую трубу из-под управления структурами "Газпрома".

В свою очередь экспертное сообщество считает, что такая заморозка играет на руку исключительно нашему монополисту, поскольку на фоне энергетического кризиса, который охватил Европу, и завышенных цен на голубое топливо компания лишь будет получать дополнительную прибыль.

