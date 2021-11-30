Уберечь валюту от краха не удалось

Национальный банк Украины за минувшую неделю потратил около 630 миллионов долларов, пытаясь хоть как-то удержать гривну на плаву. Такая сумма стала по-настоящему рекордом. Для сравнения, на прошлой неделе НБУ продал в шесть раз меньше.

Но все было зря, поскольку уберечь гривну от снижения все-таки не удалось. Несмотря на действия регулятора, курс украинской валюты снизился до 27,10 за доллар, тем самым обновив пятимесячный максимум.

С начала текущего года НБУ купил на межбанке порядка 3,6 миллиарда долларов, а продал всего 984,7 миллиона долларов. Сальдо инвестиций при этом составило всего 2,6 миллиарда долларов.

При этом представители регулятора уже неоднократно говорили о том, что НБУ никак не прогнозирует курс валют, так как в Незалежной работает плавающее курсообразование, поэтому стоимость национальной валюты может колебаться. Для того, чтобы хоть как-то сгладить и сократить число подобных изменений, нацбанк Украины выходит на межбанк.

Ранее эксперты заявляли о том, что уже сейчас Украина превратилась в банкрота из-за своей неплатежеспособности. Дефицит государственного счета составляет около полтора миллиарда долларов. Но на сегодняшний день власти Незалежной не в состоянии погасить внешний государственный долг.