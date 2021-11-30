По оценкам экспертов, в будущем серьезно подорожает электричество

Бесконечный рост тарифов в квитанциях за коммунальные услуги уже стал обыденностью для жителей России. По оценкам аналитиков, в будущем квитанции будут приходить с еще более внушительными суммами. Впрочем, такие перемены произойдут еще совсем не скоро. Долгосрочный прогноз говорит, что к 2050-му году стоимость электричества подскочит на 28%.



Такой резкий рост тарифов за свет будет связан с борьбой с выбросами углерода. Соответствующим экономическим предсказанием поделились специалисты инвестбанка "ВТБ Капитал".

Эксперты отметили, что российской казне придется сильно растратиться на проведение политики по снижению выбросов углерода. По их подсчетам, к середине текущего века на эти цели понадобится порядка 102,7 триллиона рублей.

Разумеется, эти денежные средства где-то нужно будет взять. Решать подобные вопросы будут за счет увеличения сборов за пользование коммунальными услугами. Для того чтобы компенсировать расходы государства, будут подняты тарифы на электроэнергию, отмечает интернет-издание URA.RU.

Аналитики подчеркнули, что их расчеты в целом соответствуют обнародованному плану экспертов Минэкономразвития, которые предложили выделить на озвученные цели 88,8 триллиона рублей.

К слову, недавно стало известно, какие товары в нашей стране подорожают уже в будущем 2022-м году. Рост цен коснется многих продуктов. Так, ожидается скачок стоимости гречки и сахарного песка.