Европейцы намеренно затягивают сертификацию газопровода

Ситуация вокруг энергетического обеспечения европейских государств долгое время остается на первом плане мировой политики. Москва готова закрыть потребности европейцев путем введения в эксплуатацию российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Однако Евросоюз все еще артачится. На этом фоне Германия и Украина придумали гениальный способ решить свои проблемы за счет России.

Оригинальную идею немецких и украинских представителей властей прокомментировал опытный специалист Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Он напомнил о заявлении киевского режима о том, что России следует закупить дополнительные объемы транзита через украинскую газотранспортную систему. Речь идет о 55 миллиардах кубометров нашего голубого топлива.

Такое предложение поддержала видный немецкий дипломат, посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен. Она посчитала украинскую выдумку "хорошей идеей". При этом очевидно, что если наш трубопровод "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию, он прекрасно и без посторонней помощи справится со всем объемом поставок газа в Евросоюз. Однако украинцы хотят продолжить зарабатывать на транзите нашего голубого топлива, в чем их поддерживают некоторые немецкие политики. Таким образом, Германия хочет получить российское топливо и дать заработать Украине.

Юшков подчеркнул, что такие идеи абсолютно невыгодны для российского энергетического гиганта "Газпром" и точно будут отвергнуты, пишет РИА ФАН.

К слову, недавно на Украине пожаловались на отсутствие переговоров по газу с Россией. Украинский "Нафтогаз" до сих пор не может заключить с Москвой контракт о транзите энергетических ресурсов.