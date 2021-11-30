Германия и Украина сговорились решить свои проблемы за счет "Северного потока – 2"

Германия и Украина сговорились решить свои проблемы за счет "Северного потока – 2"
Фото: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Европейцы намеренно затягивают сертификацию газопровода

Ситуация вокруг энергетического обеспечения европейских государств долгое время остается на первом плане мировой политики. Москва готова закрыть потребности европейцев путем введения в эксплуатацию российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Однако Евросоюз все еще артачится. На этом фоне Германия и Украина придумали гениальный способ решить свои проблемы за счет России.

Оригинальную идею немецких и украинских представителей властей прокомментировал опытный специалист Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Он напомнил о заявлении киевского режима о том, что России следует закупить дополнительные объемы транзита через украинскую газотранспортную систему. Речь идет о 55 миллиардах кубометров нашего голубого топлива.

Такое предложение поддержала видный немецкий дипломат, посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен. Она посчитала украинскую выдумку "хорошей идеей". При этом очевидно, что если наш трубопровод "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию, он прекрасно и без посторонней помощи справится со всем объемом поставок газа в Евросоюз. Однако украинцы хотят продолжить зарабатывать на транзите нашего голубого топлива, в чем их поддерживают некоторые немецкие политики. Таким образом, Германия хочет получить российское топливо и дать заработать Украине.

Юшков подчеркнул, что такие идеи абсолютно невыгодны для российского энергетического гиганта "Газпром" и точно будут отвергнуты, пишет РИА ФАН.

К слову, недавно на Украине пожаловались на отсутствие переговоров по газу с Россией. Украинский "Нафтогаз" до сих пор не может заключить с Москвой контракт о транзите энергетических ресурсов.

Источник: Экономика сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

М
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бред какойто,тот кто такое пишет и кто перепечатывает здесь
газпрому нужны долгосрочные контракты на поставку газа это раз
два-качать в никуда или потом оплатят дурней все меньше
три - нет покупателей готовых заключать долгосрочн договор,вот как созреют,дадут добро на поток 2,только тогда можно будет говорить о транзите и будующем укрусии
Гость332464
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Хрен вам в сумку а не газ господа свидомные, а немцам надо лучше головйо думать если нехотят яйца отморозить.
ГЧ
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Принудить Россия продавать свой газ на невыгодных для неё условиях можно только силой.
Для этого НАТО и стягивает свои войска к границам России.
Каждый век это повторяется. Но в этот раз Запад всё же рискует не пережить очередную свою агрессию.
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