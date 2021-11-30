Все точки над i расставил Дмитрий Песков

В украинском государстве весьма обеспокоены тем, что Москва пока отказывается вступать в переговоры касательно транспортировки российского голубого топлива по территории Незалежной после 2024 года. Разъяснения по этому щекотливому вопросу дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Высокопоставленный госслужащий пообщался с журналистами, которые жаждали узнать, почему Россия игнорирует стремление Украины договориться по поводу будущего транзита нашего газа. Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин ранее подчеркивал: прежде чем договариваться о перевозках любых товаров, для начала их нужно продать.

Пресс-секретарь главы России пояснил, что, в первую очередь, Москва займется вопросами поиска конечных клиентов в Европейском союзе, которые изъявят желание приобрести российские энергетические ресурсы. Как только этот аспект будет закрыт, встанет вопрос о транспортировке голубого топлива. Только тогда российская сторона начнет рассматривать возможные варианты транзита.

Песков подчеркнул, что транспортировка газа после 2024 года сейчас не стоит на повестке дня. При этом высокопоставленный госслужащий добавил, что подобного рода вопросы в любом случае необходимо адресовать руководству энергетического гиганта "Газпром", которое и будет принимать соответствующие решения.

Напомним, на отсутствие переговоров по транзиту российского газа недавно пожаловался Юрий Витренко, глава "Нафтогаза" – государственной энергетической компании Незалежной.