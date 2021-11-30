На состояние нацвалюты оказывают давление решения Центробанка и нефтяной рынок

В долгосрочной перспективе российский рубль продолжит свое снижение по отношению к основным мировым валютам. На его состояние оказывают влияние действия Центробанка РФ, совершаемые в угоду экспортерам. Об этом заявил ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ профессор Андрей Колганов в интервью "Вечерней Москве".

По его словам, в значительной мере курс "россиянина" зависит от конъюнктуры рынка "черного золота". Эксперт отметил, что в последние годы наблюдается тенденция снижения стоимости нацвалюты по отношению к доллару.



"Если нефтяные цены будут идти вверх, это будет поддерживать курс рубля, если нет – российская валюта будет падать", – сказал профессор.

Кроме того, на рубль оказывают давление масштабные закупки валюты Центробанком. Исходя из того факта, что регулятор не видит необходимости в приостановке таких покупок, можно прийти к выводу, что власти страны заинтересованы в снижении курса "россиянина", считает специалист. Подобная ситуация заметил он, выгодна экспортерам.

При этом, подчеркнул профессор, Россия закупает на валюту часть машинно-технической продукции, сырья, материалов, комплектующих. И если валюта дорожает, то взлетают цены и на конечную продукцию отечественных предприятий.

"Ситуация двоякая: с одной стороны, хорошо наращивать доходы от экспорта, а с другой – мы теряем на удорожании импортных потоков", – пояснил Колганов.

По его мнению, ЦБ РФ нужно быть более осторожным с действиями, понижающими курс рубля, потому что это является одним из источников роста цен на внутреннем рынке.

Российские власти не хотят ущемлять интересы экспортеров, которые контролируют самые значимые финансовые потоки, предположил профессор. Прочие сектора экономики по сравнению с ними выглядят слабо.

В стране нужен мощный структурный сдвиг в пользу обрабатывающей индустрии, однако для этого потребуются серьезные изменения действующего экономического курса, подытожил эксперт.

Напомним, на конец дня прошлой пятницы на Московской бирже доллар подорожал до 75,52 рубля, причем в районе полудня его котировки поднимались до отметки 75,9225 руб./доллар, что стало максимальным значением с марта.

