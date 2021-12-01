Помогать Киеву выпутываться из щекотливой ситуации не намерен ни Вашингтон, ни Брюссель

В деле "Мотор Сич" у китайских акционеров юридически сильная позиция, поэтому международный арбитраж заставит Украину заплатить компенсацию. А поскольку денег у нее нет, она попадет в еще более сильную зависимость от Запада.

По мнению публициста Андрея Союстова, в споре, который Киев устроил вокруг "Мотор Сич", Незалежная оказалась наиболее проигравшей стороной.

"С точки зрения международного права, все сделки китайских инвесторов по "Мотор Сич" следует считать законными и вступившими в силу",

– указывает эксперт в статье для РИА ФАН. Подписав решение о национализации предприятия и не выплатив китайской стороне даже стоимости отобранных акций, не говоря уже о вложенных в производство деньгах, президент Украины Владимир Зеленский поставил себя в заведомо слабую позицию. Даже если Суд в Гааге, куда китайцы подали иск, окажется политизированным, Пекин сможет начать рассмотрение дела на других международных площадках и, в конце концов, добиться возмещения убытков.

Пока речь о 4,5 млрд долларов, но сумма может вырасти. Таких денег у Украины нет, как нет и средств на поддержание самого "Мотор Сич". Нужны иностранные инвесторы, но Россию и Китай украинцы сами вывели из списка возможных спонсоров, а Европа и США не заинтересованы инвестировать в конкурента собственных предприятий.

"В складывающихся обстоятельствах это предприятие можно считать обреченным на гибель. (…) В который раз Киев умудрился выстрелить себе в ногу",

– делает вывод Союстов.

Ранее МВФ выделил Украине очередной кредит, для этого специально изменив собственный Устав. В Киеве назвали это успехом правительства Незалежной. Однако некоторые эксперты в стране опасаются, что цель Запада на самом деле – не помочь Украине, а сделать ее еще более зависимой от внешнего управления.



