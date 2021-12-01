Платить по-новому республика начнет с мая 2022 года

Кишинев и Москва договорились вести расчеты за поставки российского газа в рублях и евро. От доллара решено отказаться. Об этом сообщил один из акционеров АО "Молдовагаз" Александр Петков.

Он обратил внимание, что прежде республика платила России за топливо в долларах США. Но в новом контракте, который стороны подписали 29 октября 2021 г., оговорено, что через полгода в расчетах нужно опираться на две другие валюты.

"С 1 мая 2022 года, согласно подписанного при Спыну (– премьер Андрей Спыну – прим.ред.) контракта, Молдавия переходит на оплату за газ в евро и в российских рублях",

– приводит слова Петкова молдавское агентство OMEGA.

По его мнению, эта "интересная деталь" не афишировалась ранее, о ней не знали даже акционеры местной газораспределительной компании. Более того, сама цена топлива в контракте с "Газпромом" установлена в долларах. Поэтому "целесообразность" подобного валютного пересчета вызывает у Петкова сомнения.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", сообщил, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара, но будет сокращать расчеты в этой валюте с торговыми партнерами. К этому, по его словам, Москву вынуждает Вашингтон своей санкционной политикой.

"Просто сами своими руками американские власти создают проблемы",

– цитирует РИА "Новости" Путина.



Как сообщили ранее в Кишиневе, Молдавия перезаключила контракт с "Газпромом" на выгодных для себя условиях. Однако республика чуть не сорвала договор, в первый же месяц просрочив платеж. В итоге деньги нашлись, но власти Молдавии заговорили о необходимости составить новое соглашение.