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Кишинев и Москва договорились вести расчеты за поставки российского газа в рублях и евро. От доллара решено отказаться. Об этом сообщил один из акционеров АО "Молдовагаз" Александр Петков.
Он обратил внимание, что прежде республика платила России за топливо в долларах США. Но в новом контракте, который стороны подписали 29 октября 2021 г., оговорено, что через полгода в расчетах нужно опираться на две другие валюты.
"С 1 мая 2022 года, согласно подписанного при Спыну (– премьер Андрей Спыну – прим.ред.) контракта, Молдавия переходит на оплату за газ в евро и в российских рублях",
– приводит слова Петкова молдавское агентство OMEGA.
По его мнению, эта "интересная деталь" не афишировалась ранее, о ней не знали даже акционеры местной газораспределительной компании. Более того, сама цена топлива в контракте с "Газпромом" установлена в долларах. Поэтому "целесообразность" подобного валютного пересчета вызывает у Петкова сомнения.
Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет", сообщил, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара, но будет сокращать расчеты в этой валюте с торговыми партнерами. К этому, по его словам, Москву вынуждает Вашингтон своей санкционной политикой.
"Просто сами своими руками американские власти создают проблемы",
– цитирует РИА "Новости" Путина.
Как сообщили ранее в Кишиневе, Молдавия перезаключила контракт с "Газпромом" на выгодных для себя условиях. Однако республика чуть не сорвала договор, в первый же месяц просрочив платеж. В итоге деньги нашлись, но власти Молдавии заговорили о необходимости составить новое соглашение.
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