Белоруссия будет получать топливо по прежней стоимости

Белоруссия в 2022 г. будет получать российский газ по цене в $128,52 за тыс куб. Таким образом стоимость голубого топлива для Минска сохранится на уровне текущего года.

Как передают РИА "Новости", сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча главы Минэнерго Белоруссии Виктора Каранкевича и посла Республики в РФ Владимира Семашко с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

По ее итогам стороны подписали протокол между концерном и белорусским правительством о порядке формирования цен при поставке газа белорусам в 2022 году.

Отмечается, что стоимость сырья для Республики останется на уровне 2021-го – $128,52 за тыс кубометров.

Напомним, ранее Россия на ближайшие шесть месяцев согласилась поставлять Сербии газ по прежней стоимости – $270 за тыс куб.

