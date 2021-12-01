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Белоруссия в 2022 г. будет получать российский газ по цене в $128,52 за тыс куб. Таким образом стоимость голубого топлива для Минска сохранится на уровне текущего года.
Как передают РИА "Новости", сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча главы Минэнерго Белоруссии Виктора Каранкевича и посла Республики в РФ Владимира Семашко с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.
По ее итогам стороны подписали протокол между концерном и белорусским правительством о порядке формирования цен при поставке газа белорусам в 2022 году.
Отмечается, что стоимость сырья для Республики останется на уровне 2021-го – $128,52 за тыс кубометров.
Напомним, ранее Россия на ближайшие шесть месяцев согласилась поставлять Сербии газ
по прежней стоимости – $270 за тыс куб.
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