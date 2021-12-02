Макрон запретил французским банкам вкладываться в добычу газа в России

Макрон запретил французским банкам вкладываться в добычу газа в России
Эмманюэль Макрон. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Участники проекта "Арктик СПГ-2" нашли деньги и без помощи Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам финансировать строительство завода по производству сжиженного газа в России, объяснив это заботой о климате Арктики. Впрочем, реализации проекта это не помешает.

Речь о проекте "Арктик СПГ-2" на Ямале. Несмотря на то, что его совместно с российским "Новатэком" реализует французский концерн TotalEnergies, Макрон решил, что строительство завода наносит ущерб экологии, и запретил банкам республики вкладывать в него деньги.

Эксперты сочли действия парижских властей странными.

"Этого французского бойкота недостаточно, чтобы поставить подножку проекту "Арктик СПГ-2", поскольку он уже получил финансирование на сумму около 10 миллиардов евро от ряда международных банков, половина из которых – российские",

– пишет La Tribune. В статье уточняется, что в данном проекте "Новатэку" принадлежит доля в 60%, остальные 40% поровну делят четыре иностранные компании: французская TotalEnergies, Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC), Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) и японский консорциум Japan Arctic LNG. При этом, учитывая, что французской Total принадлежит часть "Новатэка", ее общая экономическая доля в "Арктик СПГ-2" фактически составляет 21,6%.

Кроме того, в этом проекте задействованы многие западные промышленные группы, в частности, французская Technip Energies, швейцарская Glencore или немецкая Siemens. Финансовые гарантии уже предоставили китайские и японские кредитные структуры, банки ОЭСР, а также синдикат ведущих российских банков.

Первый завод про производству СПГ на Ямале был запущен в 2017 году. "Арктик СПГ-2" предполагает строительство трех производственных линий общей мощностью 19,8 млн тонн СПГ в год.

Ранее эксперты отмечали, что расширение производства СПГ в России нанесет удар по газовой отрасли США.

Источник: La Tribune ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость335162
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Если г-н Макрон так заботится о климате, ему давно надо всю Францию отключить от газа и согреваться зимой таким же способом, каким французская армия в 1812 г. и германская в 1941 г. согревались на пути из-под Москвы в свои пределы.
Гость335427
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Гость333006
Дурачки, расскажите нам про невидимую руку рынка, свободную конкуренцию, свободный бизнес как движущую силу экономики. Эййй, ау, гайдаровцы, ВШЭ - где ваши ручки?
Вы не понимаете, это другое :-)
ГЧ
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Какие французы бизнесмены ярко показывают примеры с Мистралями и AUCUS! :))))
Гость332619
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Пиндосы не зря вкладывают гигантские бабки в свои спецслужбы и сети их представительств во всем мире. У них все политики сидят на жёстком крючке. Поэтому не удивляюсь что они делают парой такие удивительные вещи против своего же народа и бизнеса в угоду пиндосам.
Гость333006
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Дурачки, расскажите нам про невидимую руку рынка, свободную конкуренцию, свободный бизнес как движущую силу экономики. Эййй, ау, гайдаровцы, ВШЭ - где ваши ручки?
Гость331862
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Дурачок. Не дает своим заработать.
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