Участники проекта "Арктик СПГ-2" нашли деньги и без помощи Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон запретил французским банкам финансировать строительство завода по производству сжиженного газа в России, объяснив это заботой о климате Арктики. Впрочем, реализации проекта это не помешает.

Речь о проекте "Арктик СПГ-2" на Ямале. Несмотря на то, что его совместно с российским "Новатэком" реализует французский концерн TotalEnergies, Макрон решил, что строительство завода наносит ущерб экологии, и запретил банкам республики вкладывать в него деньги.

Эксперты сочли действия парижских властей странными.

"Этого французского бойкота недостаточно, чтобы поставить подножку проекту "Арктик СПГ-2", поскольку он уже получил финансирование на сумму около 10 миллиардов евро от ряда международных банков, половина из которых – российские",

– пишет La Tribune. В статье уточняется, что в данном проекте "Новатэку" принадлежит доля в 60%, остальные 40% поровну делят четыре иностранные компании: французская TotalEnergies, Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC), Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) и японский консорциум Japan Arctic LNG. При этом, учитывая, что французской Total принадлежит часть "Новатэка", ее общая экономическая доля в "Арктик СПГ-2" фактически составляет 21,6%.

Кроме того, в этом проекте задействованы многие западные промышленные группы, в частности, французская Technip Energies, швейцарская Glencore или немецкая Siemens. Финансовые гарантии уже предоставили китайские и японские кредитные структуры, банки ОЭСР, а также синдикат ведущих российских банков.

Первый завод про производству СПГ на Ямале был запущен в 2017 году. "Арктик СПГ-2" предполагает строительство трех производственных линий общей мощностью 19,8 млн тонн СПГ в год.

Ранее эксперты отмечали, что расширение производства СПГ в России нанесет удар по газовой отрасли США.