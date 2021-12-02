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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал разъяснения по поводу особых льготных цен на российское голубое топливо для белорусского государства. Высокопоставленный госслужащий отметил, что при ценообразовании, в первую очередь, учитываются исключительные отношения между Россией и Белоруссией.
Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов о том, почему Москва готова продавать энергетические ресурсы Минску по рекордно низким ценам. Песков особо отметил, что в этом вопросе ответственные лица не руководствуются экономическими выгодами. Главное здесь – поддержать экономику государства, которое готовится к глубокой интеграции с Российской Федерацией.
Работник администрации президента РФ отметил, что низкие цены на голубое топливо, в частности, предусмотрены подписанными между странами программами. Песков подчеркнул, что Белоруссию нельзя сравнивать с другими государствами, для России она является особенной, самой близкой братской страной.
"Она определенно пользуется привилегиями и преимуществами", – передает слова высокопоставленного госслужащего "Интерфакс".
Напомним, в 2022 году наш газ для Минска будет стоить 128,52 доллара за тысячу кубометров, что соответствует расценкам текущего года. При этом цена за топливо на рынке сейчас выше примерно в девять раз
К слову, недавно российские власти решили обрадовать рекордно низкими ценами на газ и сербскую республику. Стоит отметить, что в Европейском энергетическом сообществе очень эмоционально отреагировали на такое выгодное для Белграда решение Москвы.
Также были заключены взаимовыгодные договоренности по поставкам голубого топлива в Молдавию. При этом Кишиневу удалось уйти от доллара в расчетах за наши энергоресурсы.
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