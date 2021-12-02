В Республике большие проблемы с наличием средств у энергетических компаний

"Газпрому" придется и в декабре выбивать долг у Кишинева за поставки голубого топлива в размере 30-40 млн долларов, поэтому "Молдовагазу" и властям страны уже сейчас нужно искать, как справится с этой ситуацией. Об этом предупредил экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

По его мнению, новый кризис неплатежей накроет Республику уже 20 декабря.



"Дело в том, что Молдавия закупает газ у "Газпрома" в аванс, а люди платят с опозданием в один месяц, то есть они расплачиваются за газ, который уже потребили, из-за этого возникает кассовый разрыв, возникнет разница примерно в 30-40 миллионов долларов", – пояснил РИА "Новости" суть дилеммы специалист.

По его словам, Молдавия ежегодно сталкивалась с проблемой несвоевременной оплаты за газ, однако ранее Кишиневу удавалось урегулировать этот вопрос. Но в нынешнем году в Республике значительно вырос тариф, который компенсируется лишь для бытовых потребителей. Между тем, 70% голубого топлива получают компании, включая те, которые работают в энергетическом секторе, и именно у них не все в порядке с наличием денег, заметил специалист.

"Долг в 30-40 млн долларов возникнет, если все потребители будут оплачивать счета точно в срок, хотя этого и нельзя гарантировать", – сказал Ионицэ.

Экономист считает, что кабмин не сможет каждый раз выделять средства из бюджета для погашения долгов "Молдовагаза" – компания должна найти самостоятельно решение. Более того, еще было бы правильным поставить в известность об этом и население страны, а также заверить, что история с предупреждением о возможном отключении газа не повторится.

Напомним, в ноябре "Газпром" предъявил ультиматум Кишиневу, что если в течение 48 часов "Молдовагаз" не заплатит долг по текущему платежу за поставленное сырье, то российский концерн перекроет вентиль для Республики.

В итоге власти Молдавии вынуждены были в срочном порядке внести поправки в госбюджет, чтобы погасить задолженность в размере $74 млн за топливо, полученное в октябре и ноябре. Некоторые молдавские политики и эксперты потребовали от руководства страны дать разъяснения по вопросу "сомнительных финансовых договоренностях" по выплате долгу нашему монополисту.

В свою очередь, представитель "Газпрома" Сергей Куприянов не исключил, что в будущем ситуация с неплатежами может повториться, поскольку у Республики есть большие проблемы в энергетической отрасли.

