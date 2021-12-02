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В четверг, 2 декабря, ситуация на рынке нефти неожиданно изменилась. Стоимость нефти марки Brent с поступлением во втором месяце 2022-го снизилась до 66,1 доллара за баррель на бирже ICE.
Как сообщает "Радио 1", падение цены связано с решением ОПЕК. Ранее организация утвердила прежний объем увеличения добычи черного золота в 400 тыс. баррелей за 24 часа.
Последний раз цена Brent падала так низко в августе этого года.
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