На падение повлияло решение ОПЕК

В четверг, 2 декабря, ситуация на рынке нефти неожиданно изменилась. Стоимость нефти марки Brent с поступлением во втором месяце 2022-го снизилась до 66,1 доллара за баррель на бирже ICE.

Как сообщает "Радио 1", падение цены связано с решением ОПЕК. Ранее организация утвердила прежний объем увеличения добычи черного золота в 400 тыс. баррелей за 24 часа.

Последний раз цена Brent падала так низко в августе этого года.