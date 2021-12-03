Европа запаниковала из-за проблем с сертификацией "Северного потока-2"

Европа запаниковала из-за проблем с сертификацией "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Запуск газопровод состоится, несмотря на временные трудности

Приостановка процедуры сертификации "Северного потока-2" в Германии привела к скачку цен на европейском газовом рынке. Стоимость голубого топлива вновь перевалила выше отметки 1000 долларов за 1000 кубометров. Учитывая, что началась зима и газа нужно много, ситуация для европейцев весьма непростая.

По оценке эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, газопровод столкнулся с бюрократическими трудностями. Физически он полностью готов, пробные закачки газа подтвердили, что труба герметична и безопасна, поэтому с этой частью сертификации проблем нет. Приостановка выдачи разрешений вызвана необходимостью зарегистрировать компанию-оператора, которая сейчас "прописана" в Швейцарии, в Германии, пояснил Юшков в видеоблоге "Энерджайзер" на канале Eurasia.Expert.

По мнению эксперта, не стоит расценивать это как удар по проекту. Все говорит о том, что после перерегистрации регулятор ФРГ даст разрешение Nord Stream 2 AG управлять газопроводом. Однако сама по себе отсрочка эксплуатации трубы негативно сказалась на рыночных настроениях в Европе.

"Европа ожидала, что дополнительные поставки "Газпрома" через "Северный поток – 2" смягчат обстановку в газовом секторе во время зимнего сезона, но теперь надежды на это рушатся, а европейцы начинают паниковать",

– приводит РИА ФАН мнение эксперта. 

Ранее Игорь Юшков назвал угрозу белорусского лидера перекрыть поставки газа в Европу "самоубийством", и пояснил, почему Александр Лукашенко на это не пойдет.

Источник: Eurasia.Expert ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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