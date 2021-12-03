Лоббисты известных западных компаний просят правительство РФ вмешаться в ситуацию с закрытыми Польшей КПП

Миграционный кризис на белорусско-польской границе вызвал проблемы с логистикой для производителей продуктов питания в России, вследствие чего они несут убытки и рискуют временно остановить свою деятельность в случае ухудшения ситуации. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 3 декабря.

Польша закрыла несколько пунктов пропуска через границу с Белоруссией для грузовых перевозок после того, как коллективный Брюссель обвинил Минск в побуждении мигрантов с Ближнего Востока к незаконному пересечению рубежей ЕС.

В результате на четырех КПП из шести, оставшихся открытыми, образовались длинные очереди из фур. Отмечается, что шесть пунктов пропуска через границу Республики с Литвой работают в обычном режиме. Грузовики перевозят товары и сырье в Белоруссию и Россию, где они используются производителями продуктов питания.

Согласно информации представителя российского рынка, в любое время суток в очереди на польских КПП находятся 400-600 грузовиков, ожидающих пересечения границы 2-4 дня вместо обычных 12-24 часов. Это привело к увеличению транспортных расходов, поскольку каждый день простоя стоит €500. По словам собеседника агентства, использование другого маршрута перехода обойдется в 300-400 евро.

Другой источник отметил, что потери российских импортеров пока невелики. По его словам, на прошлой неделе ситуация ухудшилась, однако на этой она немного улучшилась.

"Если положение ухудшится, это может привести к разрыву цепочки поставок и остановке заводов", – предупредил он.

Группа лоббистов, в которую входят Mars, Pepsi, Danone, Nestle, CocaCola, Metro, TetraPak, 18 ноября обратилась к правительству РФ с коллективным письмом с просьбой вмешаться. Документ оказался в распоряжении Reuters.

"Сохранение ситуации в нынешнем виде может оказать существенное влияние на цепочки поставок и доступность товаров для населения, в том числе товаров первой необходимости, особенно с учетом увеличения объемов грузов и повышенного спроса в преддверии новогодних праздников", – говорится в обращении Консультативного совета по иностранным инвестициям группы.

В письме подчеркивается, что около 10% всего импорта России проходит через границу Белоруссии с Польшей. Аппарат вице-премьера РФ Андрея Белоусова, которому было адресовано послание, сказал, что изучит ситуацию. В Минтрансе от комментариев отказались.

О том, что Варшава из-за наплыва беженцев решила наказать Минск, закрыв ряд грузовых КПП на границе с Белоруссией, стало известно в середине ноября. Уже в конце месяца представители логистических компаний забили тревогу: по причине скопления машин на работающих пока пунктах пропуска заказанные на новогодние праздники грузы могут не успеть доставить вовремя.

А между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко почти сразу пригрозил в качестве ответа Польше перекрыть транзит российского газа. Впрочем, у него в рукаве есть еще гораздо более мощный козырь – закрыть вообще транзитный путь через территорию Республики.

