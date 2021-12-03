Украинские компании накопили свыше миллиарда долларов долгов перед Россией

Украинские компании накопили свыше миллиарда долларов долгов перед Россией
Фото: Dmytro Smolyenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Больше всего частный сектор набрал кредитов в Кипре

Общая внешняя задолженность частного сектора Украины перед иностранными кредиторами по итогам первых шести месяцев 2021 года составила $43 млрд, из которых $1,1 млрд приходится на Россию. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка страны.

По данным регулятора, больше всего украинские предприятия занимали денег у Кипра. Им частники должны около $20,9 млрд. На втором месте находится Великобритания. Ей украинцы задолжали $5,4 млрд. На третьей строчке расположились Нидерланды, которым частные компании Незалежной должны по кредитам $2,3 млрд.

Также в десятку вошли: Люксембург ($1,28 млрд), Германия ($1,4 млрд), Британские Виргинские Острова ($1,27 млрд), США ($1,16 млрд) и Российская Федерация ($1,12 млрд), сообщает УНИАН.

В конце прошлой недели МВФ в своем докладе дал пояснения, почему фонд дал согласие о выделении кредита Украине, несмотря на то, что у государства есть просроченная задолженность перед Россией. Речь идет о $3 млрд, взятых у Москвы еще при экс-президенте Викторе Януковиче.

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

крым
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Кастрюлеголовые побирушки в цифрах! Бандеровцам - заткнуться!
Гость в горле кость
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Однажды придет время спросить с Владим-Владимирыча за те три миллиарда ''одолженные'' Януковичу перед его свержением и по сути потерянные Россией , как он так догадался столь мудрое решение принять ? И про то как отдал Украину бандеровцам урвав для России лишь кусок от большого пирога и не более того - за все спросим...
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