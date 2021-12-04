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Российская сторона сделала все возможное для оперативной подготовки отечественной газовой магистрали "Северный поток – 2" для введения в эксплуатацию. Дело осталось за европейскими бюрократами, которые должны сертифицировать наш газопровод. По мнению опытного украинского эксперта Карела Гирман, эту зиму Евросоюзу как-то придется пережить без новых энергетических коммуникаций.
Энергетик уверен, что проволочки с документами будут затягиваться и в дальнейшем. Противники российского трубопровода приложат максимальные усилия, чтобы отсрочить момент введения СП-2 в эксплуатацию.
Разумеется, эти люди преследуют корыстные цели и защищают интересы своих кураторов. При этом им абсолютно все равно, как такие действия скажутся на жизни простых европейских обывателей. Зима обещает быть очень морозной, некоторые люди могут столкнуться с большими проблемами в отоплении домов.
Гирман с полной уверенностью заявляет, что этой зимой российский газопровод точно не приступит к работе. На этом фоне скудные запасы природного голубого топлива в газохранилищах Европы вызывают серьезную тревогу. Судя по всему, жителей Европейского союза ждут серьезные испытания во время зимнего периода.
К слову, недавно в Германии озвучили три риска для "Северного потока – 2" в декабре. Американцы все же могут ввести новые санкции. Активную антироссийскую позицию заняли тамошние конгрессмены.
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