Ситуация в Незалежной оставляет желать лучшего

Киевские власти давно решили строить свою политику на противостоянии с Российской Федерации. Теперь такие бытовые вопросы, как снабжение страны энергетическими ресурсами, им приходится решать самостоятельно. Однако состоятельность незалежных в этом вопросе вызывает большие сомнения. Даже некоторые украинские эксперты уверены, что в какой-то момент Киеву придется идти на поклон к Москве и договариваться по поставкам газа.



Таким мнением поделился экс-глава министерства ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. Сейчас государственный деятель является парламентарием Верховной рады от политической силы "Батькивщина". Эксперт трезво оценивает текущую ситуацию и убежден, что уже в ближайшие месяцы киевский режим будет вынужден обратиться к российскому энергетическому гиганту "Газпрому" с просьбой заключить прямые поставки голубого топлива на Украину.

Кучеренко предполагает, что сейчас украинские верховодцы рассчитывают перезимовать за счет энергоресурсов, которые поступают через территорию Белоруссии. Однако зима обещает быть суровой, так что в какой-то момент стране будет не доставать газа, а простые люди начнут замерзать в своих квартирах. В такой-то кризисной ситуации украинцам и придется забыть о своей надуманной политической гордости и обратиться за помощью к нашему государству. Кучеренко поделился своим мнением в эфире телеканала "Наш".

В то же время, несмотря ни на что, украинские государственные деятели продолжают вести четкую русофобскую политику. Недавно посол Незалежной в Берлине Андрей Мельник потребовал от немецких властей подготовить к 8 декабря "карательные меры" против Российской Федерации. Посланник киевского режима хочет, чтобы Германия ввела эмбарго на экспорт из нашей страны всех энергетических ресурсов.