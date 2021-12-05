Молдавия пообещала "Газпрому" досрочно погасить очередной платеж

Молдавия пообещала "Газпрому" досрочно погасить очередной платеж
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Инцидент прошлого месяца считают практически исчерпанным

Министр экономики и инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну уверяет, что "Газпром" больше не столкнется с просрочкой по газовому контракту. Такое заявление он сделал в эфире RTR Moldova.

Он сообщил, что находится в постоянном контакте с "Молдовагазом" по вопросу выплат российской компании, поэтому не думает, что есть риск повторения октябрского инцидента. 

Напомним, 22 октября "Газпром" так и не получил платеж со стороны Кишенева за поставки газа, предусмотренные новым контрактом между сторонами. Тогда Молдавию уведомили о риске перекрытия транзита, если деньги не поступят в течение 48 часов. "Молдовагазу" пришлось взять средства у государства, попросив российскую компанию подождать дополнительные сутки. В результате долг был уплачен 26 октября.

"Часть расчетов уже направлены "Газпрому" досрочно. Почти оплачен газ за ноябрь и в скором времени начнет ("Молдовагаз" – прим. редакции) платить за декабрь", – приводит слова Спыну EADaily.

Он отметил, что отдельную озабоченность вызывают просрочки по платежам со стороны населения, хотя компания предоставила компенсации для пользователей.

Однако эксперты полагают, что повторения ситуации с просроченным платежом "Газпрому" следует ожидать и в декабре. 

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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