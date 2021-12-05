Некоторые обстоятельства могут поставить крест на трубопроводе

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2", как кость в горле стоит у ряда западных деятелей. Некоторые американские и европейские политики спят и видят, как бы разделаться с этими энергетическими коммуникациями. Например, в Европарламенте уже озвучили условие, при котором наш трубопровод точно навсегда закроют.



С очередными угрозами в адрес Российской Федерации выступил глава крупнейшей фракции в ЕП – "Европейской народной партии" Манфред Вебер. Политик подчеркнул, что проявление агрессии со стороны Москвы в адрес украинского государства навсегда похоронит идею прямого газового сообщения между Россией и Европейским союзом. Иными словами, если наша страна пойдет "войной" на Украину, то европейцы точно откажутся пользоваться услугами "Северного потока – 2".

Впрочем, любому здравомыслящему государственному деятелю, да и простому человеку известно, что Москва не проявляет никакой агрессии по отношению к киевскому режиму. В отличие от последнего, который постоянно пытается задеть наше государство.

Вебер подчеркнул, что представители Североатлантического альянса должны объяснить России, что если она применит силу в отношении Незалежной, то российский газопровод будет похоронен. Такой станет цена за "нападение" на Украину.

К слову, недавно на Украине рассказали, что заставило американского лидера Джо Байдена отказаться от войны с нашим трубопроводом. Некоторые эксперты уверены, что Соединенные Штаты Америки боятся радикальных действий Германии.