В Европарламенте озвучили условие неизбежного закрытия "Северного потока – 2"

В Европарламенте озвучили условие неизбежного закрытия "Северного потока – 2"
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Некоторые обстоятельства могут поставить крест на трубопроводе

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2", как кость в горле стоит у ряда западных деятелей. Некоторые американские и европейские политики спят и видят, как бы разделаться с этими энергетическими коммуникациями. Например, в Европарламенте уже озвучили условие, при котором наш трубопровод точно навсегда закроют.

С очередными угрозами в адрес Российской Федерации выступил глава крупнейшей фракции в ЕП – "Европейской народной партии" Манфред Вебер. Политик подчеркнул, что проявление агрессии со стороны Москвы в адрес украинского государства навсегда похоронит идею прямого газового сообщения между Россией и Европейским союзом. Иными словами, если наша страна пойдет "войной" на Украину, то европейцы точно откажутся пользоваться услугами "Северного потока – 2".

Впрочем, любому здравомыслящему государственному деятелю, да и простому человеку известно, что Москва не проявляет никакой агрессии по отношению к киевскому режиму. В отличие от последнего, который постоянно пытается задеть наше государство.

Вебер подчеркнул, что представители Североатлантического альянса должны объяснить России, что если она применит силу в отношении Незалежной, то российский газопровод будет похоронен. Такой станет цена за "нападение" на Украину.

К слову, недавно на Украине рассказали, что заставило американского лидера Джо Байдена отказаться от войны с нашим трубопроводом. Некоторые эксперты уверены, что Соединенные Штаты Америки боятся радикальных действий Германии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

М
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не желает часть европы и сша чтобы экономика германии еще поднялась с российск газом
лично мне на германию и ее партнеров с большой колокольни
нужно развивать танкерные перевозки и альтернативные трубопроводы в азию
и конечно строить еще заводы по переработке компонентов газа
советский инженер
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Вот ещё кто-нибудь объяснил бы этому нато что России не нужна война ни на Украине ни где-нибудь ещё. А если они собираются устроить провокацию и сами начать войну а обвинить в этом как всегда Россию то пусть отказываются, платят неустойку. А газ уйдёт в Китай и другие азиатские страны. Пусть тогда у натовских стран болит голова где они будут брать газ и по какой цене.
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