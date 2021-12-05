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Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" уже давно готова к работе. Скорейшее введение трубопровода в эксплуатацию находится в зоне интересов европейцев, которые рискуют замерзнуть без российского газа этой зимой. Однако отъявленные русофобы продолжают сыпать антироссийскими высказываниями. Недавно в Европарламенте озвучили условие неизбежного закрытия нашего газопровода. Скандальное заявление прокомментировал известный энергетик Игорь Юшков.
Представитель Фонда национальной энергобезопасности отметил, что заявление Европарламента таит лукавство. Так, глава крупнейшей политической силы в этом органе – "Европейской народной партии" Манфред Вебер объявил, что на новых энергетических коммуникациях будет поставлен крест, если Россия "нападет" на Украину.
Однако Юшков подчеркнул, что подобное развитие событий никогда не входило в планы Российской Федерации и является абсолютно невыгодным и неприемлемым для Москвы. А вот для европейских деятелей было бы выгодно, если бы Кремль вдруг решил "напасть" на киевский режим. Разумеется, это касается тех европейцев, которые не заботятся о благе собственных граждан, а лишь хотят насолить России в угоду американским кураторам.
Если между Российской Федерацией и Незалежной действительно развяжется конфликт, русофобы смогут обосновать новые санкционный ограничения и даже, весьма вероятно, похоронят "Северный поток – 2".
Действующее законодательство Евросоюза обязывает профильные органы выдать сертификат на эксплуатацию газопровода. По закону, они не имеют право отказаться от СП-2, пояснил Юшков.
"Остается последний шанс, как его можно остановить: только прямыми санкциями со стороны ЕС", – продолжил аналитик.
Энергетик добавил: европейцам нужна война между двумя братскими государствами для того, чтобы обосновать новые рестрикции.
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