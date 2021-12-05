"Последний шанс": энергетик раскрыл планы Евросоюза по отказу от "Северного потока – 2"

"Последний шанс": энергетик раскрыл планы Евросоюза по отказу от "Северного потока – 2"
Фото: in Germany Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Враги не теряют надежду свернуть проект

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" уже давно готова к работе. Скорейшее введение трубопровода в эксплуатацию находится в зоне интересов европейцев, которые рискуют замерзнуть без российского газа этой зимой. Однако отъявленные русофобы продолжают сыпать антироссийскими высказываниями. Недавно в Европарламенте озвучили условие неизбежного закрытия нашего газопровода. Скандальное заявление прокомментировал известный энергетик Игорь Юшков.

Представитель Фонда национальной энергобезопасности отметил, что заявление Европарламента таит лукавство. Так, глава крупнейшей политической силы в этом органе – "Европейской народной партии" Манфред Вебер объявил, что на новых энергетических коммуникациях будет поставлен крест, если Россия "нападет" на Украину.

Однако Юшков подчеркнул, что подобное развитие событий никогда не входило в планы Российской Федерации и является абсолютно невыгодным и неприемлемым для Москвы. А вот для европейских деятелей было бы выгодно, если бы Кремль вдруг решил "напасть" на киевский режим. Разумеется, это касается тех европейцев, которые не заботятся о благе собственных граждан, а лишь хотят насолить России в угоду американским кураторам.

Если между Российской Федерацией и Незалежной действительно развяжется конфликт, русофобы смогут обосновать новые санкционный ограничения и даже, весьма вероятно, похоронят "Северный поток – 2".

Действующее законодательство Евросоюза обязывает профильные органы выдать сертификат на эксплуатацию газопровода. По закону, они не имеют право отказаться от СП-2, пояснил Юшков.

"Остается последний шанс, как его можно остановить: только прямыми санкциями со стороны ЕС", – продолжил аналитик.

Энергетик добавил: европейцам нужна война между двумя братскими государствами для того, чтобы обосновать новые рестрикции.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Минобороны Белоруссии бьет тревогу из-за действий Украины

Украинскому военному атташе вручили ноту протеста

В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии

Украинские представители требуют отказа в сертификации СП-2

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей