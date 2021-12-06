В Германии раскритиковали евродепутата из-за угроз закрыть "Северный поток - 2"

В Германии раскритиковали евродепутата из-за угроз закрыть "Северный поток - 2"
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Парламентария призвали оплатить немцам счета за электроэнергию

Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, посвященную высказываниям политика Манфреда Вебера, руководившего Европейской народной партией в ЕП. Парламентарий известен своей позицией против "Северного потока – 2", а также антироссийской риторикой.

Так, Вебер заявил, что будущий состав федерального правительства Германии обязан закрыть трубопровод, если Российская Федерация "нападет" на Украину. Такое условией должно стать "ценой", озвученной Москве официальным Берлином.

Вебер также затронул тему о "перемещениях" российских войск у украинских границ. Депутат назвал происходящее весьма тревожной ситуацией, в условиях которой не исключается эскалация военных действий на востоке Незалежной. Для Запада и Североатлантического альянса украинский кризис стал "испытанием ценностей".

Отклик читателей в ветке комментариев оказался довольно активным. Многие заметили, что за закрытие "Северного потока – 2" придется платить не столько России, сколько самим немцам. 

"Сначала болтаете, а потом думаете. Может, вас кто-то спонсирует, чтобы вы показывали себя жестким противником России?", "Важно, чтобы участники санкций против СП-2 учились и дальше – на открытом воздухе, на морозе", "Оставьте, наконец, "Северный поток – 2" в покое, если не можете нормально разговаривать с Россией", "Верить в то, что мы в Германии поставим их "на колени" санкциями – смешно. Насколько велики запасы энергии и сырья у этой страны", "Вам, господин Вебер, может быть, и плевать на мои доходы. А кто же оплатит мой счет за электроэнергию?" – пишут в комментариях.

Ранее эксперт Карел Гирман заявил, что этот зимний сезон Европе придется пережить без "Северного потока – 2".

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость332619
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А то что половина, если не больше чиновников ЕС сидят на крючке спецслужб пиндосов, либо куплены ими, то это уже факт, который сами граждане ЕС начинают понимать.
Гость332619
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Гость332416
как в Вашингтоне решат так и будет. пока на ваш поток положили с прибором.
Не всё так просто. Пока в Азии платят за газ больше и ближайшей перспективе будут платить ещё больше, то закрытие СП-2 и разрыв соглашений по газу с РФ может обернуться большими потерями для пиндосов. РФ может переориентироваться в сторону Азии. Ускорить постройку новых заводов для СПГ и тем самым уменьшить прибыль пиндосам. Мало того, пиндосы могут ещё и партнёров потерять и они могут повернуться в сторону РФ. Пиндосы намеренно создают напряжение между ЕС и РФ чтобы и этого не произошло. Вот и вся логика.
Гость332416
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Гость332464
Не сцы а бери в рот и соси чаще. Поток будет и ЕС еще сам будет упрашивать о нем, деньги они считать умеют в отиличе от тебя и за свой зад очень беспокоятся.
как в Вашингтоне решат так и будет. пока на ваш поток положили с прибором.
Гость332464
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Гость332416
Северного потока 2 НЕ БУДЕТ. ни в этом, ни в след. году. скорее всего его не будет вообще.
и цэ гарно !
Не сцы а бери в рот и соси чаще. Поток будет и ЕС еще сам будет упрашивать о нем, деньги они считать умеют в отиличе от тебя и за свой зад очень беспокоятся.
Гость332416
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Северного потока 2 НЕ БУДЕТ. ни в этом, ни в след. году. скорее всего его не будет вообще.
и цэ гарно !
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