Парламентария призвали оплатить немцам счета за электроэнергию

Немецкая газета Die Welt опубликовала статью, посвященную высказываниям политика Манфреда Вебера, руководившего Европейской народной партией в ЕП. Парламентарий известен своей позицией против "Северного потока – 2", а также антироссийской риторикой.

Так, Вебер заявил, что будущий состав федерального правительства Германии обязан закрыть трубопровод, если Российская Федерация "нападет" на Украину. Такое условией должно стать "ценой", озвученной Москве официальным Берлином.

Вебер также затронул тему о "перемещениях" российских войск у украинских границ. Депутат назвал происходящее весьма тревожной ситуацией, в условиях которой не исключается эскалация военных действий на востоке Незалежной. Для Запада и Североатлантического альянса украинский кризис стал "испытанием ценностей".

Отклик читателей в ветке комментариев оказался довольно активным. Многие заметили, что за закрытие "Северного потока – 2" придется платить не столько России, сколько самим немцам.

"Сначала болтаете, а потом думаете. Может, вас кто-то спонсирует, чтобы вы показывали себя жестким противником России?", "Важно, чтобы участники санкций против СП-2 учились и дальше – на открытом воздухе, на морозе", "Оставьте, наконец, "Северный поток – 2" в покое, если не можете нормально разговаривать с Россией", "Верить в то, что мы в Германии поставим их "на колени" санкциями – смешно. Насколько велики запасы энергии и сырья у этой страны", "Вам, господин Вебер, может быть, и плевать на мои доходы. А кто же оплатит мой счет за электроэнергию?" – пишут в комментариях.

Ранее эксперт Карел Гирман заявил, что этот зимний сезон Европе придется пережить без "Северного потока – 2".