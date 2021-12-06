Официальное ведомство уверено, что основной вклад в рост цен в стране внесло подорожание туристических путевок

Несмотря на то, что сообщениями о росте цен сегодня в России уже никого не удивить, некоторые инфляционные "пируэты" по-прежнему не поддаются осмыслению большинством наших сограждан.



Кто бы мог подумать

На минувшей неделе Росстат и Минэкономразвития порадовали россиян сообщением о том, что инфляция в стране достигла очередных рекордных значений. Согласно последнему обзору МЭР "О текущей ценовой ситуации", инфляция в России ускорилась до 8,38%. Неделей раньше этот показатель составлял 8,05%.

В принципе, этот "рекорд" нельзя считать неожиданностью, так как некоторое время назад министр экономического развития Максим Решетников заявлял о том, что Минэк не исключает, что в 2021 году инфляция в России превысит-таки прогнозное значение в 7,4%. Она и превысила. Правда, не дождавшись окончания года.

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 0,46%. В общей же сложности с начала года потребительские цены выросли на 7,51%.

Страна победившего туризма

В то же время самое "смешное" заключается вовсе не в том, что даже официальные цифры инфляции вышли из-под контроля и давно уже живут своей жизнью – к этому россияне успели привыкнуть. Куда интересней выглядят объяснения МЭР главной причины последнего недельного скачка цен.

"Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%", – сообщается в обзоре Минэкономразвития. Примечательно, что подорожавшие поездки в Турцию подхлестнули инфляцию в России, даже несмотря на то, что за этот же период рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24%, а на непродовольственные – до 0,17%. Как поездки в Турцию не в сезон, да еще и на фоне пандемии смогли столь ощутимо повлиять на инфляцию, остается загадкой.





По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, цены на туры традиционно растут в период новогодних праздников вне зависимости от направления.

"Турция сейчас одно из самых популярных и доступных зарубежных направлений для россиян. При этом зимой в Турции сокращается номерной фонд: часть отелей закрывается на зиму, у части отелей нет подогреваемых или крытых бассейнов. Также необходимо учитывать, что в зимнем сезоне количество чартерных программ в Турцию сокращается – это также влияет на цены",

– приводит слова Дмитрия Горина ТАСС.

Из сказанного можно сделать вывод, что ничего сверхординарного в сегодняшнем "туристическом сезоне" нет, но откуда тогда столь замечательный "эффект"? Теоретически на "турецкий феномен" мог повлиять недавний резкий обвал курса турецкой лиры, однако, это маловероятно, так как расчет стоимости туров ведется в американских долларах.

Факт остается фактом: по данным Росстата, стоимость туров в Турцию за неделю с 23 по 29 ноября 2021 года выросла на 55,18% по сравнению с неделей ранее. И это, по расчетам статистического ведомства, внесло основной вклад в недельную инфляцию.

С Росстатом спорить сложно

Опрошенные "Утром" эксперты также не смогли вразумительно объяснить суть "турецкого феномена".

"С Росстатом спорить сложно, ведомство оперирует большими объемами данных и делает свои выводы на основании анализа цен на огромное количество товаров, и туристические путевки в том числе. Возможно, речь идет не о покупке туров вне сезона. Наоборот, сейчас россияне могут активно приобретать билеты и туры в Турцию на новогодние праздники, а их стоимость действительно взлетела (год назад примерно за эти же цены можно было отдохнуть на Кубе)",

– говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В то же время, по словам эксперта, данные, которые публикует Росстат, формируются на основании анализа цен абсолютно на все – начиная от хлеба и картофеля, заканчивая автомобилями, турпоездками, страховками и так далее.

"Поэтому можно сказать, что в стране постепенно дорожает все, только в разных объемах. Цены на автомобили выросли на 30-40%, на картофель – более чем на 100%, а страховки подорожали на 20% и т.д.",

– резюмирует Деев.

Слабо верит в "инфляционное воздействие" выездного туризма и аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов. По его словам, рост цен на туристические пакеты в Турцию, скорее всего, внес свой вклад в рост инфляции в РФ, но основные триггеры сохранились без изменений: "дорожает и продовольственная группа товаров, и непродовольственная. Так, вероятно, будет весь декабрь. Заметно растут в цене несезонные овощи и фрукты, красная икра, молочная продукция из-за постоянного повышения цен на корма для животных и так далее. В этом перечне действительно нет ничего нового".

Схожего мнения придерживается и первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его словам, возможно, что не только турецкое направление внесло свой вклад в рост инфляции в РФ. Стоимость туров растет и в других направлениях, причем даже по России, а Росстат дает окончательные данные по итогам анализа многих сфер и секторов.

Все продолжится и в 2022-м

Эксперты не сомневаются, что разогнавшиеся в 2021 году цены продолжат свой рост и в следующем году.

"Вероятно, индекс потребительских цен будет расти и в I квартале 2022 года, а затем остановится и стабилизируется, когда меры Банка России дадут свой эффект. Можно ожидать роста инфляции на 5-7% в 2022 году",

- говорит Денис Бадьянов.

По мнению Артема Деева, в следующем году ситуация с инфляцией может еще больше усугубиться, а динамика роста цен оказаться не слабее, а сильнее по сравнению с нынешним годом.

"Об этом недавно предупредил ЦБ РФ, – говорит Артем Деев. - Дело в том, что растущие цены на энергоресурсы через какое-то время уже отразятся на стоимости тех импортных товаров, которые закупает наша страна. Ведь в течение всей осени стоимость нефти, газа и угля были на рекордных уровнях, что привело к росту затрат производителей, увеличению ими цен на продукцию и росту инфляции в странах Запада. Теперь стоимость импорта перекинется на наше производство и торговлю, что мы увидим в ценах на продукты питания и самые разные товары уже в начале нового года".

Павел Сигал также обращает внимание на множественные прогнозы, включая прогноз Центробанка о том, что рост инфляции может продолжиться в первом квартале 2022 года. И это будет эффект глобального удорожания энергии и энергоресурсов.

"Но уже ко второму кварталу ожидается замедление этой тенденции. Тем более, что в России этому процессу будет способствовать рост ключевой ставки, о чем говорит регулятор",

– говорит Сигал.

По его словам главный вклад в рост инфляции вносит рост затрат производителей по целому ряду параметров: стоимость ГСМ, сырья, затрат на упаковку, рабочую силу, логистику и т.д.

"Но будем надеяться, что вместе с сокращением темпов пандемии инфляция также замедлится, тем более, что государство использует ряд мер для этого (фиксация цен на базовые товары, ограничение экспорта и увеличение экспортных пошлин, субсидирование ключевых отраслей",

– резюмирует эксперт.