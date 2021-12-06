Расширение сотрудничества: казахстанская говядина покоряет рынки Персидского залива

Kazbeef стала поставщиком мяса для ресторанов и отелей ОАЭ

1 декабря 2020 года Казахстан поднял свой флаг на Национальном дне Казахстана на международной выставке Expo 2020 Dubai в ОАЭ. В рамках национального дня прошел казахстанский торгово-инвестиционный форум, на котором выступил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, заявивший, что "отношения между странами сегодня находятся на историческом максимуме. Объединенные Арабские Эмираты давно стали нашим экономическим партнером номер один в регионе, инвестировав в казахстанскую экономику с 1991 года более 4 млрд долларов . Более 250 компаний с участием ОАЭ сегодня успешно работают в нашей экономике, внося свой вклад в наши постоянно расширяющиеся связи".

Он подчеркнул, что одним из ключевых достижений в отношениях двух стран стало подписание в октябре 2021 года межправительственного соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Общие инвестиции в экономику Казахстана составят более 6 млрд долларов. В рамках Expo 2020 Dubai встретились более 100 представителей государственных органов, деловых кругов, национальных холдингов и институтов развития РК и ОАЭ.



Одним из ключевых событий деловой программы форума стало заключение соглашения между компанией Kazbeef и Wisk Foodstuff Trading, крупным поставщиком высококачественных продуктов питания для отелей и ресторанов страны. Казахстанский производитель мраморной говядины обязался поставить мраморное мясо премиального качества на сумму в 500 млн тенге (более 1 млн долл.). Этот контракт не только открывает рынок ОАЭ для премиального казахстанского продукта, но и в перспективе дает выход на рынки других стран Персидского залива.

"Эта сделка – прекрасная возможность представить казахстанское премиальное мясо на одном из самых конкурентных рынков в мире. Персидский залив с его растущим спросом на высококачественные продукты питания был очевидным выбором для нас. Это еще один шаг к тому, чтобы "Сделано в Казахстане" стало отличительным знаком качества в регионе",

– говорит генеральный директор KazBeef Бейбит Ерубаев.

Компания KazBeef – уникальное для Казахстана предприятие, пионер в области производства высококачественной мраморной говядины. Первой импортировав в страны бычков породы герефорд и ангус, сегодня компания содержит до 10 тыс. голов крупного рогатого скота на 40 тыс. гектарах земли. Компания KazBeef экспортирует продукцию за рубеж, включая Россию и Узбекистан.

Kazbeef является дочерним предприятием международной группы компаний Kusto Group. Сегодня в рамках холдинга по всему миру работает более 8 тыс. сотрудников в 10 странах. Kusto обладает широким портфелем активов – это девелопмент, добыча и переработка нефти, производство лакокрасочных изделий и, конечно же, аграрная индустрия.

В Казахстане Kusto Group реализует комплексную программу по созданию полноценной, современной агроиндустрии – от производства семян до переработки готовой продукции. Благодаря участию компании в стране появляются новые рынки сбыта для фермеров – так, компания Wendy’s в партнерстве с Kusto весной 2021 года открыла два ресторана в Алматы и планирует построить еще 25 ресторанов по всей стране. Сеть ресторанов быстрого питания отличается своей гибкостью в использовании локальной продукции, предпочитая сотрудничать с местными производителями продуктов питания. Также при содействии Kusto Group в Казахстан приходит американский гигант по переработке говядины Tyson Foods и лидирующий производитель современных систем орошения Valmont Industries.

Комплексный подход позволяет добиваться результатов – сделка KazBeef тому лишнее подтверждение. Управляющий директор Wisk Томас Лерой отметчает: "Мы очень гордимся крепким партнерством с Kazbeef. Наше партнерство будет строиться на продвижении как выдающегося качества казахстанской говядины в регионе, так и выдающейся страсти к производству мяса, сделанному в Казахстане".

По данным Обсерватории экономической сложности, объем торговли между Казахстаном и ОАЭ в 2019 году составил 670 млн долл., ОАЭ является 25-м по величине экспортным рынком Казахстана.