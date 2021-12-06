В Незалежной голубое топливо подорожало в четыре раза за год

Украинцев ожидают "космические тарифы" за энергоносители, а творцом этих "достижений" стал "Нафтогаз". Об этом заявил замглавы научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев изданию vesti.ua.

"Нафтогаз" выполняет функцию "Поставщика последней надежды" для граждан Незалежной, которых ждет цена за голубое топливо до 47 гривен (127 руб) за кубометр. Данную стоимость придется платить 457 тыс украинских домохозяйств.

По словам эксперта, власти страны не станут им компенсировать такую высокую стоимость.

"Интересы компаний-поставщиков природного газа защищены намного лучше, чем интересы потребителей. И что вы хотите от этого государства?" – вопрошает Рябцев.

Он указал, что "правила игры" диктуют предприятия, поставляющие гражданам топливо, и призвал предъявлять претензии регулятору, который это допустил. Впрочем, уверен специалист, киевский режим окажет всяческое давление на население, чтобы заставить граждан платить за сырье.

"Вместо того чтобы являться независимым арбитром на энергетических рынках, оно (государство – ред.) давно приняло сторону поставщиков энергоресурсов", – резюмировал Рябцев.

Ранее в понедельник, 6 декабря, Министерств экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы сообщило, что средняя цена импортного газа на Украине в ноябре 2021 г. по сравнению с октябрем выросла на 6,5% и составила $730,65 или 19,2 тыс. грн за тыс кубов. Отмечается, что голубое топливо за год подорожало в 4 раза.

