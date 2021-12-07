Запад придумал неожиданный план по санкциями против России - Bloomberg

Запад придумал неожиданный план по санкциями против России - Bloomberg
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
США и Европа не собираются отключать РФ от системы SWIFT

Накануне, 6 декабря, CNN сообщил, что США намерены отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Однако источники Bloomberg заявили, что у Запада совершенно другой план по санкциям против нашей страны в случае "вторжения" на Украину.

Агентство отмечает, что мера с отключением SWIFT – крайняя. Западные чиновники полагают, что это ударит по простому народу, и делать этого не хотят. Поэтому раздумывают над другим "наказанием". Запад не исключает запрет на конвертацию рублей в другие валюты, в том числе доллары.

Вашингтон и коллективный Брюссель также могут, передают журналисты, ввести ограничения против крупных отечественных банков и РФПИ. 

Еще одной мерой может стать табу для инвесторов на приобретение долговых обязательств государства на вторичном рынке. 

Вероятно, президент США Джо Байден во время виртуальной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря расскажет ему про этот план Запада. 

Ранее в России уже оценили возможность отключения страны от SWIFT. Такая мера представляется маловероятной. 

О готовности России "вторгнуться" на Украину западные СМИ заговорили в начале ноября. Журналисты то публикуют "кадры" российских войск около границ Незалежной, то схемы "нападения". В Москве не раз отмечали, что все это не соответствует действительности. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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