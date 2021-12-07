Берлину нужно отказаться от угроз сорвать запуск "Северного потока - 2" - депутат ФРГ

Берлину нужно отказаться от угроз сорвать запуск "Северного потока - 2" - депутат ФРГ
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Парламентарий нашел другой способ борьбы с российской "агрессией"

Угрозы остановить запуск "Северного потока – 2" в случае открытого вооруженного конфликта Российской Федерации с Украиной лишены необходимости. Такое заявление сделал заместитель главы фракции "Свободная демократическая партия" Германии Александер Ламбсдорф.

Немецкий парламентарий выразил уверенность, что предполагаемый конфликт в случае его возникновения можно урегулировать не санкционными мерами в виде блокировки запуска, а проведением дипломатических переговоров.

Именно такой способ, полагает Ламбсдорф, позволит избежать усиления "давления" России, оказываемого на ее соседей. Попытки сорвать запуск "Северного потока – 2" он посчитал ненужными.

"Можно четко обозначить меры, которые необходимо реализовать в случае агрессии, за закрытыми дверями. Кремль должен осознать, что в противном случае он столкнется с огромными издержками в политическом и экономическом направлениях", – заявил немецкий политик в интервью журналистам.

До этого лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выступил с призывом свернуть "Северный поток – 2" – депутат уверен, что такие меры позволят "остановить российскую агрессию" на Украине. Слухи о "недавнем развертывании" вооруженных сил Российской Федерации парламентарий назвал реальными, а сама ситуация, считает он, оказалась для Североатлантического альянса и коллективного Запада в целом настоящим испытанием. Парламентарий заявил, что все действия против Украины будут иметь для Москвы "высокую цену".

Ранее Вебер призывал Брюссель вложить средства в развитие инфраструктуры для СПГ, заявив о необходимости снизить зависимость от российского газа.

Источник: Oldenburger Onlinezeitung ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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