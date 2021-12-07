В Японии возмутились из-за инициативы РФ о налоговом режиме на Курилах

Токио продолжит выстраивать диалог с Москвой

Глава японского МИД Есимаса Хаяси негативно отреагировал на российский законопроект, нацеленный на предоставление льгот новым организациям, которые зарегистрированы на Курилах. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам главы внешнеполитического ведомства, данная инициатива противоречит позиции Токио по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе.

Хаяси объяснил, что их позиция заключается в том, чтобы Япония и Россия осуществляли совместную экономическую деятельность без каких-либо ущемлений для обеих стран. Министр добавил – Токио продолжит выстраивать диалог с Москвой.

В ноябре в Госдуму поступил законопроект о налоговых льготах для новых организаций, которые зарегистрируются на Курильских островах после 1 января 2022 года. В соответствии с документом, компании должны соблюдать определенные условия, тогда они будут освобождены от некоторых налогов, передает "Общественная служба новостей"

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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