Европейцы рекордными темпами тратят резервный газ

Европейцы рекордными темпами тратят резервный газ
Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Топливо в хранилищах может закончиться до начала весны

Холодный ноябрь заставил европейцев тратить закаченный в резерв газ больше обычного. Подземные хранилища и так были заполнены не до конца, а из-за активного отбора топлива может не хватить до конца отопительного сезона.

По состоянию на 4 декабря, ПХГ Европы заполнены на 66,78%. Запас газа составляет 69 млрд кубометров, что на 22 млрд кубометров меньше, чем в это же время в прошлом году, пишет "Коммерсант" со ссылкой на AGSI.

При этом отбор газа в ноябре достиг уровня в 11,2 млрд кубометров – это рекорд последних пяти лет, до этого такими темпами европейцы тратили газ из хранилищ в ноябре 2016 года. Для сравнения, отбор в прошлом ноябре составлял 8,5 млрд. Если откачка топлива из ПГХ сохранится на этом же уровне, не говоря уже об увеличении, то к марту ничего не останется.

По оценке специалистов, рекордный отбор топлива из хранилищ связан не только с холодной погодой, но и высокими рыночными ценами. Европейские потребители не в состоянии закупать газ стоимостью выше 1000 долларов за 1000 кубов, поэтому вынуждены тратить резервы.

При этом продажи газа "Газпромом" в Европу снижаются, пишет URA.RU.

Ранее некоторые страны ЕС уже предупредили союзников, что могут временно приостановить экспорт электроэнергии, если у них самих возникнет дефицит. Это противоречит принципам евросолидарности, но отвечает национальным интересам. Помочь членам ЕС сохранить единство готова Украина: она предложила создать на ее территории единое европейское газовое хранилище, откуда все смогут качать топливо в случае кризиса.

Пока эта инициатива не вызвала борного восторга в Евросоюзе. Напротив, потребители, которые получают российский газ через территорию Незалежной, спешат скорее принять его у себя, опасаясь несанкционированного отбора со стороны украинцев.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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