Лишив Россию возможности платить по счетам в иностранной валюте, Запад выстрелит себе в ногу

Запрет на конвертацию рублей в валюты западных стран негативно скажется на экономике России. Это признал заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов. При этом он считает, что и иностранным контрагентам от этого придется плохо, поэтому вряд ли страны Запада решатся на такую меру.

О планах США, ЕС и Великобритании ввести новые санкции против России в случае нападения на Украину стало известно ранее. По информации Bloomberg, среди прочего обсуждалась возможность блокирования перевода рублей в доллары, евро и британские фунты стерлингов.

Если представить, что это произошло, получится, что Россия не сможет платить иностранным партнерам в конвертируемой валюте. При этом на РФ никаких штрафных санкций за срыв платежей наложить не смогут, поскольку политические санкции относятся к разряду форс-мажорных обстоятельств.

"В данном случае, они (– инициаторы мер – прим.ред.) будут платить за санкции отчасти из собственного кармана",

– пояснил Колганов в комментарии "Ленте". В связи с этим он сомневается, что западные страны согласуют такие антироссийские шаги.

Ранее также прошел слух, что Россию в случае "агрессии" могут отключить от международной системы банковских платежей SWIFT. Но и эту меру сочли в Москве маловероятной.