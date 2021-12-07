Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Запрет на конвертацию рублей в валюты западных стран негативно скажется на экономике России. Это признал заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов. При этом он считает, что и иностранным контрагентам от этого придется плохо, поэтому вряд ли страны Запада решатся на такую меру.
О планах США, ЕС и Великобритании ввести новые санкции против России в случае нападения на Украину стало известно ранее. По информации Bloomberg, среди прочего обсуждалась возможность блокирования перевода рублей в доллары, евро и британские фунты стерлингов.
Если представить, что это произошло, получится, что Россия не сможет платить иностранным партнерам в конвертируемой валюте. При этом на РФ никаких штрафных санкций за срыв платежей наложить не смогут, поскольку политические санкции относятся к разряду форс-мажорных обстоятельств.
"В данном случае, они (– инициаторы мер – прим.ред.) будут платить за санкции отчасти из собственного кармана",
– пояснил Колганов в комментарии "Ленте". В связи с этим он сомневается, что западные страны согласуют такие антироссийские шаги.
Ранее также прошел слух, что Россию в случае "агрессии" могут отключить от международной системы банковских платежей SWIFT. Но и эту меру сочли в Москве маловероятной.
США и Европа не собираются отключать РФ от системы SWIFT
Суверенный долг Белоруссии стал абсолютно неликвидным