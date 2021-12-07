Возможный запрет перевода рублей в доллары оценил эксперт

Возможный запрет перевода рублей в доллары оценил эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лишив Россию возможности платить по счетам в иностранной валюте, Запад выстрелит себе в ногу

Запрет на конвертацию рублей в валюты западных стран негативно скажется на экономике России. Это признал заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов. При этом он считает, что и иностранным контрагентам от этого придется плохо, поэтому вряд ли страны Запада решатся на такую меру.

О планах США, ЕС и Великобритании ввести новые санкции против России в случае нападения на Украину стало известно ранее. По информации Bloomberg, среди прочего обсуждалась возможность блокирования перевода рублей в доллары, евро и британские фунты стерлингов.

Если представить, что это произошло, получится, что Россия не сможет платить иностранным партнерам в конвертируемой валюте. При этом на РФ никаких штрафных санкций за срыв платежей наложить не смогут, поскольку политические санкции относятся к разряду форс-мажорных обстоятельств.

"В данном случае, они (– инициаторы мер – прим.ред.) будут платить за санкции отчасти из собственного кармана",

– пояснил Колганов в комментарии "Ленте". В связи с этим он сомневается, что западные страны согласуют такие антироссийские шаги.

Ранее также прошел слух, что Россию в случае "агрессии" могут отключить от международной системы банковских платежей SWIFT. Но и эту меру сочли в Москве маловероятной.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вячеслав Москва
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Иран под санкциями уже 50 лет, и чего пиндосы добились? БПЛА их сажает, морпехов на колени ставит, нефть Китаю продаёт…
Гость332850
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Гость337520
Как этих вонючих подпутинцев земля только носит,стряхнула бы,что-ли,чтоб времени у них было чтоб завалы свои разгребать
с уходом путина в россии ничего не измениться, он показал как надо, а надо нагибать вас уродов
крым наш
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Гость337520
Как этих вонючих подпутинцев земля только носит,стряхнула бы,что-ли,чтоб времени у них было чтоб завалы свои разгребать
А свиньи вцепились в корыто,не стряхнёшь!
Гость337520
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Гость332850
Как этих пиндосей земля только носит, стряхнула бы что-ли, чтоб времени у них было только чтоб завалы свои разгребать
Как этих вонючих подпутинцев земля только носит,стряхнула бы,что-ли,чтоб времени у них было чтоб завалы свои разгребать
Гость332850
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Как этих пиндосей земля только носит, стряхнула бы что-ли, чтоб времени у них было только чтоб завалы свои разгребать
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