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Цены на газ в Европе вновь перевалили отметку в 1100 долларов за одну тысячу кубометров. При этом стоимость январских фьючерсов на Нидерландах повысились до 1104 долларов за аналогичный объем на хабе TTF.
В среднем же стоимость голубого топлива в Европе в сравнении с показателями на момент закрытия торгов накануне увеличилась на 5%, передает агентство Regnum.
Ранее представитель сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр заявил, что в нынешний зимний сезон из-за недостатка газа в хранилищах европейцам грозят веерные отключения электроэнергии. Цены выросли после приостановки Германией сертификации "Северного потока – 2".
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