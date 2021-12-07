В Нидерландах показатель вырос до 1104

Цены на газ в Европе вновь перевалили отметку в 1100 долларов за одну тысячу кубометров. При этом стоимость январских фьючерсов на Нидерландах повысились до 1104 долларов за аналогичный объем на хабе TTF.

В среднем же стоимость голубого топлива в Европе в сравнении с показателями на момент закрытия торгов накануне увеличилась на 5%, передает агентство Regnum.

Ранее представитель сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр заявил, что в нынешний зимний сезон из-за недостатка газа в хранилищах европейцам грозят веерные отключения электроэнергии. Цены выросли после приостановки Германией сертификации "Северного потока – 2".











