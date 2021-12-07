Новый глобальный подход к производству и потреблению энергии может ослабить Россию, а может дать шанс на процветание

За последние 30 лет россияне пережили информационную революцию, которая кардинально изменила жизнь людей и экономику страны. Энергопереход, на пороге которого стоит мир, принесет еще более значительные перемены. Об этом заявил представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"В следующие 30 лет произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. (…) Речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте – вообще обо всех сферах, где появляется энергия",

– высказался Чубайс на форуме "Открытые инновации" во вторник, 7 декабря.

Он уточнил, что эти изменения затронут весь мир, но для России они могут оказаться особенно болезненными, поскольку для нас энергетика – это "позвоночник" национальной экономики.

"20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта – это очень серьезно",

– цитирует РИА "Новости" Чубайса. Однако, по его словам, энергопереход обнажает не только уязвимости России, но и открывает перед нами колоссальные возможности. В том числе благодаря этому у нас в стране могут появиться новые отрасли, которые сейчас нет вообще.

Ранее Чубайс призвал власти и бизнес РФ активнее думать о производстве и экспорте водорода. В противном случае эту нишу может занять Украина, и Россия упустит свой шанс.