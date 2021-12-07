Страны Прибалтики просят у России больше "лампочки Ильича"

Страны Прибалтики просят у России больше "лампочки Ильича"
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Республики страдают из-за высоких цен на фоне морозной погоды и недостаточных объемов производства возобновляемой энергии

Страны Прибалтики неожиданно пошли на попятную и решили выпросить у России и Белоруссии увеличить поставки "лампочки Ильича", поскольку республики ощущают на своих рынках дефицит топлива, а он привел к высоким ценам. Об этом сообщил представитель эстонского оператора Elering Айн Кестер, пишет издание ERR.

"Сейчас мы можем подтвердить, что вчера мы действительно контактировали с нашими – прежде всего литовскими – коллегами, эти контакты, безусловно, будут довольно интенсивно продолжаться в течение ближайших дней", – сказал Кестер.

Он напомнил, что ранее Латвия и Эстония сократили объем закупки электроэнергии из России, идя навстречу пожеланиям Литвы. Кроме того, Таллин и Рига стали требовать сертификаты на то, что импортируемая российская "лампочка Ильича" не загорается благодаря работе белорусской АЭС.

Но вот пришли тяжелые времена, и понадобились переговоры об увеличении доли электроэнергии, получаемой из России и Белоруссии. 

Кестер заметил, что настала пора обсудить, "можно ли этот, образно выражаясь, кран снова приоткрыть немного побольше".

"Причинами нынешних высоких тарифов в действительности являются морозная погода, малые объемы производства возобновляемой энергии, высокие цены на ископаемые виды топлива, а также рекордная стоимость квот на CO2, то есть, совпало сразу несколько факторов", – пояснил сложную ситуацию вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций страны Тимо Татар.

При этом он констатирует, что даже резкое увеличение поставок электроэнергии не приведет к резкому снижению тарифов.

В прошлом году, напомним, три балтийские республики разругались друг с другом из-за импорта "лампочки Ильича" из Белоруссии и строительства Москвой там АЭС. В Вильнюсе утверждали, что в соседней стране культура эксплуатации атомной станции находится "ниже всякого уровня", а значит это небезопасно.

Источник: ERR ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость332464
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Кто-то тут недавно из прибалтов грозился Россию от свифта отключить, так вот лампочка Ильича им в одно место а не электричество.
Гость332015
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Они демонстрируют приверженность каким-то "общеевропейским ценностям", пока им из Брюсселя дежурно поддакиваю. А как почувствуют себя обманутым, так сразу готовы присосаться к тем, кого вчера хаяли. Лицемеры и слабаки.
Гость Давид
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Пусть греются пердячим паром.
Гость337593
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А за лампочки бабло мешками возить собираются, как SWIFT отрубят?
А на чем - с углем то тоже напряженка?
Гужевой транспорт, но лошади пер..т и мешают климату, т.е. тоже не комильфо.
Остается - на неграх, коих там щас набежало до ... короче, много.
Гость337590
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Только сегодня кто-то из той тройки пригрозил мол отрубим вас от SWIFT. Ясен пень у них прав нет НО зачем таким продавать что-то? ну или и впрямь по 5-<цензура> тарифу.
М
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по тройному тарифу
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