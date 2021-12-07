Республики страдают из-за высоких цен на фоне морозной погоды и недостаточных объемов производства возобновляемой энергии

Страны Прибалтики неожиданно пошли на попятную и решили выпросить у России и Белоруссии увеличить поставки "лампочки Ильича", поскольку республики ощущают на своих рынках дефицит топлива, а он привел к высоким ценам. Об этом сообщил представитель эстонского оператора Elering Айн Кестер, пишет издание ERR.

"Сейчас мы можем подтвердить, что вчера мы действительно контактировали с нашими – прежде всего литовскими – коллегами, эти контакты, безусловно, будут довольно интенсивно продолжаться в течение ближайших дней", – сказал Кестер.

Он напомнил, что ранее Латвия и Эстония сократили объем закупки электроэнергии из России, идя навстречу пожеланиям Литвы. Кроме того, Таллин и Рига стали требовать сертификаты на то, что импортируемая российская "лампочка Ильича" не загорается благодаря работе белорусской АЭС.

Но вот пришли тяжелые времена, и понадобились переговоры об увеличении доли электроэнергии, получаемой из России и Белоруссии.

Кестер заметил, что настала пора обсудить, "можно ли этот, образно выражаясь, кран снова приоткрыть немного побольше".

"Причинами нынешних высоких тарифов в действительности являются морозная погода, малые объемы производства возобновляемой энергии, высокие цены на ископаемые виды топлива, а также рекордная стоимость квот на CO2, то есть, совпало сразу несколько факторов", – пояснил сложную ситуацию вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций страны Тимо Татар.

При этом он констатирует, что даже резкое увеличение поставок электроэнергии не приведет к резкому снижению тарифов.

В прошлом году, напомним, три балтийские республики разругались друг с другом из-за импорта "лампочки Ильича" из Белоруссии и строительства Москвой там АЭС. В Вильнюсе утверждали, что в соседней стране культура эксплуатации атомной станции находится "ниже всякого уровня", а значит это небезопасно.

