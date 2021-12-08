Берлин пошел навстречу Белому дому

Представители Германии и Соединенных Штатов провели "основательные переговоры" по поводу проекта "Северный поток – 2", обсудив план, которому необходимо следовать в случае агрессивных действий со стороны Российской Федерации в отношении Украины.

Как отмечают западные журналисты, ссылаясь на заявление пожелавшего остаться анонимным американского дипломата, стороны достигли соглашения по поводу возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Если "агрессия" все-таки произойдет, то немецкая сторона должна отказаться от использования "Северного потока – 2".

Вместе с тем Соединенные Штаты ожидают от немецких коллег "большей помощи" в вопросах усиления санкционного давления на Кремль по украинскому вопросу. Представители Белого дома намерены приехать в Берлин с официальным визитом после назначения нового состава правительства для обсуждения этой темы.

"Северный поток – 2" – достаточно больной вопрос. Он до сих пор нависает над всем, что имеет отношение к России, Германии и Украине", – приводит Financial Times заявление собеседника, знакомого с ситуацией.

Журналисты утверждают, ссылаясь на собственные источники, что требование Вашингтона о прекращении запуска проекта выдвинуто вместе с санкционными мерами, которые Штаты предлагают ввести Германии и Европейскому союзу в целом против Российской Федерации.

Ранее евродепутат Александер Ламбсдорф заявил, что даже в случае открытого военного конфликта между Россией и Украиной не стоит отказываться от "Северного потока – 2" – с Москвой необходимо вести дипломатические переговоры.