Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Представители Германии и Соединенных Штатов провели "основательные переговоры" по поводу проекта "Северный поток – 2", обсудив план, которому необходимо следовать в случае агрессивных действий со стороны Российской Федерации в отношении Украины.
Как отмечают западные журналисты, ссылаясь на заявление пожелавшего остаться анонимным американского дипломата, стороны достигли соглашения по поводу возможной эскалации ситуации вокруг Украины. Если "агрессия" все-таки произойдет, то немецкая сторона должна отказаться от использования "Северного потока – 2".
Вместе с тем Соединенные Штаты ожидают от немецких коллег "большей помощи" в вопросах усиления санкционного давления на Кремль по украинскому вопросу. Представители Белого дома намерены приехать в Берлин с официальным визитом после назначения нового состава правительства для обсуждения этой темы.
"Северный поток – 2" – достаточно больной вопрос. Он до сих пор нависает над всем, что имеет отношение к России, Германии и Украине", – приводит Financial Times заявление собеседника, знакомого с ситуацией.
Журналисты утверждают, ссылаясь на собственные источники, что требование Вашингтона о прекращении запуска проекта выдвинуто вместе с санкционными мерами, которые Штаты предлагают ввести Германии и Европейскому союзу в целом против Российской Федерации.
Ранее евродепутат Александер Ламбсдорф заявил, что даже в случае открытого военного конфликта между Россией и Украиной не стоит отказываться от "Северного потока – 2" – с Москвой необходимо вести дипломатические переговоры.
Бывший глава Верховного совета Белоруссии рассказал о попытках встретиться с Ельциным
Стороны затронули основные вопросы, вызвавшие кризис в отношениях двух государств
Америка чего-то потребовала, Германия чего-то пообещала.
Замерзать кстати никто не хочет.