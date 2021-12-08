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Страны Прибалтики смогут полностью отказаться от поставок электроэнергии из России к 2025 году. Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
По его словам, 4 декабря местный оператор передачи "лампочки Ильича" Litgrid успешно подсоединился к польской сети, успешно протестировав синхронность работы с европейской системой. Компания проверяла подачу тока на случай аварии и полного отключения от российского поставщика.
"Электросеть Балтии показала, что может работать с континентальной Европой в случае возникновения проблем с Россией, полностью отключится от РФ к 2025 году", – цитирует РИА "Новости" литовца.
Крейвис назвал данное испытание историческим моментом для энергетической и национальной безопасности страны.
Бравурная речь министра состоялась аккурат на фоне вчерашней информации о переговорах всех трех прибалтийских республик с Москвой и Минском об увеличении поставок электроэнергии в Литву, Латвию и Эстонию. Власти этих государств вынуждены бороться с дефицитом топлива и высокими тарифами в условиях морозной погоды и
малых объемов производства возобновляемой энергии.
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