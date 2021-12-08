Литва протестировала подключение своего оператора к европейским сетям в аварийном режиме

Страны Прибалтики смогут полностью отказаться от поставок электроэнергии из России к 2025 году. Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

По его словам, 4 декабря местный оператор передачи "лампочки Ильича" Litgrid успешно подсоединился к польской сети, успешно протестировав синхронность работы с европейской системой. Компания проверяла подачу тока на случай аварии и полного отключения от российского поставщика.

"Электросеть Балтии показала, что может работать с континентальной Европой в случае возникновения проблем с Россией, полностью отключится от РФ к 2025 году", – цитирует РИА "Новости" литовца.

Крейвис назвал данное испытание историческим моментом для энергетической и национальной безопасности страны.

Бравурная речь министра состоялась аккурат на фоне вчерашней информации о переговорах всех трех прибалтийских республик с Москвой и Минском об увеличении поставок электроэнергии в Литву, Латвию и Эстонию. Власти этих государств вынуждены бороться с дефицитом топлива и высокими тарифами в условиях морозной погоды и малых объемов производства возобновляемой энергии.

