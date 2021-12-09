Одна из причин – повышенный предпраздничный спрос

Эксперты сообщили о том, что перед Новым год повысятся цены на некоторые категории продуктов. Стоимость определенных товаров увеличится на 3–7%.

Речь идет прежде всего о мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, овощах и фруктах. Кроме того, подорожают алкогольные напитки и сладости, передают "Известия".

Ожидается, что в декабре вырастут цены на такие популярные новогодние подарки, как косметика, парфюмерия и ювелирные украшения. По словам кандидата экономических наук Галины Чернухиной, причина кроется в повышении предпраздничного спроса.

Эксперт акцентировала внимание на том, что на процессы, происходящие внутри рынка продовольствия, влияют различные факторы. Среди них – мировые цены, погодные условия, а также сокращение урожая, уточняет URA.RU.

