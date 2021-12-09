Варшава накопила аргументы против монопольной политики "Газпрома"

Варшава накопила аргументы против монопольной политики "Газпрома"
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Польша рассчитывает на поддержку европейского сообщества в борьбе с российским поставщиком газа

У Еврокомиссии достаточно фактов, чтобы начать антимонопольное расследование в отношении "Газпрома". Об этом заявила министр климата Польши Анна Москва в четверг, 9 декабря.

По ее словам, Варшава в начале декабря предоставила партнерам дополнительные "правовые аргументы", которые позволяют уже сейчас запустить процедуру против российского поставщика.

"Мы решительно требуем начать антимонопольное расследование в отношении Газпрома немедленно",

– заявила Москва в эфире "Польского радио". Она сообщила, что в ближайшее время будет встречаться с еврокомиссаром по энергетике, чтобы обсудить этот вопрос.

"Для нас непонятно, почему сейчас ЕК не видит аргументов для запуска такого разбирательства. Мы их видим и будем настаивать на своем", – заверила министр слушателей.

Ранее в Еврокомиссии уже отмечали, что "Газпром" выполняет все свои контрактные обязательства, а высокие цены на газ на спотовом рынке – вина не России, а комплекса разных факторов. В Польше такую позицию ЕК с негодованием раскритиковали.

Недавно Варшава обратилась к "Газпрому" за скидкой на газ, но получила отказ. Российская компания напомнила, что это поляки недавно захотели привязать стоимость поставок к ценам на спотовом рынке, поскольку тогда им это было выгоднее. В итоге сейчас обиженная Польша пытается убедить европейских партнеров что это из-за действий России в Европе растут цены на услуги и товары.

Источник: Польское радио ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость337895
Пожаловаться Ответить
Интересно, если Газпром уйдет с европейского рынка, какая цена на газ будет для поляков?
1
новости партнеров

Посольство жестко одернуло сенатора США после слов о ядерном ударе по России

Американскому политику посоветовали перечитать заявление Путина и Байдена

Байден пошел на серьезные дипломатические уступки России - FT

Граничающие с Россией члены НАТО опасаются дальнейшего исхода, утверждает источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей