Польша рассчитывает на поддержку европейского сообщества в борьбе с российским поставщиком газа

У Еврокомиссии достаточно фактов, чтобы начать антимонопольное расследование в отношении "Газпрома". Об этом заявила министр климата Польши Анна Москва в четверг, 9 декабря.

По ее словам, Варшава в начале декабря предоставила партнерам дополнительные "правовые аргументы", которые позволяют уже сейчас запустить процедуру против российского поставщика.

"Мы решительно требуем начать антимонопольное расследование в отношении Газпрома немедленно",

– заявила Москва в эфире "Польского радио". Она сообщила, что в ближайшее время будет встречаться с еврокомиссаром по энергетике, чтобы обсудить этот вопрос.

"Для нас непонятно, почему сейчас ЕК не видит аргументов для запуска такого разбирательства. Мы их видим и будем настаивать на своем", – заверила министр слушателей.

Ранее в Еврокомиссии уже отмечали, что "Газпром" выполняет все свои контрактные обязательства, а высокие цены на газ на спотовом рынке – вина не России, а комплекса разных факторов. В Польше такую позицию ЕК с негодованием раскритиковали.

Недавно Варшава обратилась к "Газпрому" за скидкой на газ, но получила отказ. Российская компания напомнила, что это поляки недавно захотели привязать стоимость поставок к ценам на спотовом рынке, поскольку тогда им это было выгоднее. В итоге сейчас обиженная Польша пытается убедить европейских партнеров что это из-за действий России в Европе растут цены на услуги и товары.