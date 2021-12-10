Экономист назвал основные причины высоких цен на продукты в России

Во многом большую роль играют пандемия и стоимость энергоносителей

В России продукты дорожают по целому ряду причин, в том числе из-за эпидемии коронавируса и высоких цен на энергоносители. Об этом сообщил аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

В комментарии для "Радио 1" эксперт отметил, что подобная тенденция характерна не только для нашей страны, но и для любых других государствах.

"Это и пандемия, и проблемы связанные со структурой экономики, в том числе и изменение климата, которое приводит к удорожанию тех или иных групп продовольствия", – сказал Холод.

По его словам, в настоящее время инфляция вызвана удорожанием топливно-энергетических ресурсов и их дефицитом в Европе. Он подчеркнул, что если инфляция в пределах нормы, то в ней нет ничего страшного, наоборот, она способствует экономическому росту страны, т.к. дает возможность увеличить производство и предложение на внутреннем рынке.

Аналитик отметил, что перед новогодними и рождественскими праздниками всегда повышаются цены на товары, однако затем, как правило, они падают.

В любом случае, на стабилизацию роста уровня инфляции влияют, в том числе, такие факторы, как рост производства и конкуренции.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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