Представитель президента напомнил об исправном выполнении обязанностей по поставкам российской стороной

В преддверии встречи Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал интервью телеканалу A1. Журналисты поинтересовались, есть ли у Афин надежда на ценовые уступки по газу со стороны Москвы. Ответ представителя главы России приводит РИА "Новости".

Корреспондент рассказала Пескову, что рост цен на голубое топливо сильно ударил по грекам, спросив, не может ли Москва оказать какую-то помощь в этом вопросе – к примеру, дать скидку или сделать что-то для снижения стоимости. Пресс-секретарь ответил отрицательно.

"Это вопрос двусторонних соглашений с "Газпромом"", – отметил он.

Песков указал, что Россия не должна поставлять газ бесплатно. Лучший выход из ситуации – подписать с российской компанией долгосрочный контракт, чтобы минимизировать риски от подъема цены на рынке.

Он напомнил, что сейчас российский газ покрывает более 40% потребностей Греции, и Москва исправно выполняется свои обязательства. А вот США экспорт в страну сократили на 43%, выбрав в качестве партнера Дальний Восток, где покупают топливо по более высоким ценам.

Вопрос о скидке на поставки газа из России греческие журналисты задали на фоне новых контрактов "Газпрома" с Молдавией и Сербией. Кишинев пока получает топливо по цене в два раза ниже рыночной, но, согласно условиям договора, стоимость может быть пересмотрена в любой момент. Белграду удалось практически невозможное – заключить контракт по старой цене в $270 за тысячу кубов.