Ценник на красную икру и слабоалкогольные напитки заставит многих расплакаться

Практически все продукты из новогоднего стола вырастут в цене в последний месяц уходящего года. Об этом заявил глава Института современного развития по направлению "Финансы и экономика", эксперт Никита Масленников.

В сравнении с прошлым годом чек на декабрь-2021 подскочил на три с половиной тысячи рублей. Подорожали конфеты, спиртное, включая красное вино, овощи и фрукты (томаты и огурцы подскочили на 19%). Красная икра составляет в среднем в цене за килограмм семь тысяч рублей, хотя на прошлой – всего пять.

Все полуфабрикаты прибавятся в стоимости к празднику на 10-15%. Растут в цене и яйца, которые часто добавляют в тесто и готовятся вместе с салатами. Цены стабилизируются только после первоквартального периода 2022-го, считает Масленников.

Близкий прогноз дал экономист Андрей Марголин, частично подтвердивший информацию о массовом росте цен на новогодний стол. Со следующим различием – мясо, полагает спикер, останется в цене на доновогоднем уровне.

Стоимость поднимется не только из-за повышения спроса, но и роста внутренней инфляции, нарушения цепочек поставок из зарубежных стран. Однако причины для подорожания мясной продукции, считает Марголин, отсутствуют. Российская Федерация добилась полного импортозамещения по птице и свинине – потому и соответствущие предпосылки для ценового роста отсутствуют.

По словам экономиста Леонида Холода, подорожание продовольственных товаров в России не в последнюю очередь вызвано высокими ценами на энергоносители и коронавирусной эпидемией. С такой проблемой, считает эксперт, столкнулись многие страны.