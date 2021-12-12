Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Практически все продукты из новогоднего стола вырастут в цене в последний месяц уходящего года. Об этом заявил глава Института современного развития по направлению "Финансы и экономика", эксперт Никита Масленников.
В сравнении с прошлым годом чек на декабрь-2021 подскочил на три с половиной тысячи рублей. Подорожали конфеты, спиртное, включая красное вино, овощи и фрукты (томаты и огурцы подскочили на 19%). Красная икра составляет в среднем в цене за килограмм семь тысяч рублей, хотя на прошлой – всего пять.
Все полуфабрикаты прибавятся в стоимости к празднику на 10-15%. Растут в цене и яйца, которые часто добавляют в тесто и готовятся вместе с салатами. Цены стабилизируются только после первоквартального периода 2022-го, считает Масленников.
Близкий прогноз дал экономист Андрей Марголин, частично подтвердивший информацию о массовом росте цен на новогодний стол. Со следующим различием – мясо, полагает спикер, останется в цене на доновогоднем уровне.
Стоимость поднимется не только из-за повышения спроса, но и роста внутренней инфляции, нарушения цепочек поставок из зарубежных стран. Однако причины для подорожания мясной продукции, считает Марголин, отсутствуют. Российская Федерация добилась полного импортозамещения по птице и свинине – потому и соответствущие предпосылки для ценового роста отсутствуют.
По словам экономиста Леонида Холода, подорожание продовольственных товаров в России не в последнюю очередь вызвано высокими ценами на энергоносители и коронавирусной эпидемией. С такой проблемой, считает эксперт, столкнулись многие страны.
Аналитик оценил, скажется ли дело на сертификации "Северного потока-2"
Представитель президента напомнил об исправном выполнении обязанностей по поставкам российской стороной