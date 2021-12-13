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Газовая директива Евросоюза на данный момент является ключевым препятствием для сертификации "Северного потока-2". Согласно правилам, поставки топлива по трубопроводу не должны быть монополизированы одной компанией – экспорт, ради создания конкурентной среды на рынке, прелагается делить между несколькими поставщиками. В России же, напротив, хотят минимизировать экономические потери от европейского Третьего энергопакета.
Накануне вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро дал интервью "Ведомостям", в котором выразил надежду, что компания в ближайшем будущем сможет получить доступ к энергорынку Европы.
"Если говорить о газовой отрасли России, то дело тут не только в дополнительных плюсах для государственного бюджета страны, но и в европейских правилах торговли. Я имею в виду требования Третьего энергопакета", – заявил он.
Еще в сентябре вице-премьер России Александр Новак сообщал, что "Роснефть" подала заявку на поставки газа по "Северному потоку-2" в объеме 10 миллиардов кубометров. Пока окончательного решения по этому вопросу не принято.
По мнениию Касимиро, предоставить компании доступ к экспорту было бы правильным решением, поскольку либерализация газовой отрасли – это положительный момент для страны.
Он отметил, что в сложившихся условиях на энергетическом рынке это стало жизненно важным вопросом. "Газпром", хоть и поставляет газ по долгосрочным контрактам, не может до конца повлиять на стабилизацию ситуации с ценами на топливо, поскольку не страхует нижнюю планку потребления. И при резком росте спроса, Европа вынуждена будет вернуться к углю.
Ранее глава немецкого МИД Бербок заявила, что "Северный поток-2" не соответствует нормам Евросоюза. Однако каким именно она уточнять не стала.
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