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Войны вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2" не утихают. Трубопровод давно мог бы снабжать европейских потребителей столь необходимым в зимний период газом. Однако политические игры не дают ввести энергетические коммуникации в эксплуатацию. Так, в немецком МИД объявили, что сейчас этот проект невозможно одобрить.
С таким заявлением выступила руководительница главного немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок. Высокопоставленная госслужащая объявила, что наш газопровод якобы не соответствует нормам Европейского союза, а значит не может быть сертифицирован и запущен в работу. При этом пояснять, что конкретно ее не устраивает в наших газовых коммуникациях, политик не стала.
"На данный момент этот газопровод не может быть одобрен", – передает слова немки телеканал "360".
Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в Германии согласились отказаться от нашего трубопровода при определенных условиях. Берлин готов пойти навстречу Белому дому.
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