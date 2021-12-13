"Не может быть одобрен": Берлин резко высказался о "Северном потоке – 2"

Неутешительную для РФ позицию занял МИД ФРГ

Войны вокруг российской газовой магистрали "Северный поток – 2" не утихают. Трубопровод давно мог бы снабжать европейских потребителей столь необходимым в зимний период газом. Однако политические игры не дают ввести энергетические коммуникации в эксплуатацию. Так, в немецком МИД объявили, что сейчас этот проект невозможно одобрить.

С таким заявлением выступила руководительница главного немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок. Высокопоставленная госслужащая объявила, что наш газопровод якобы не соответствует нормам Европейского союза, а значит не может быть сертифицирован и запущен в работу. При этом пояснять, что конкретно ее не устраивает в наших газовых коммуникациях, политик не стала.

"На данный момент этот газопровод не может быть одобрен", – передает слова немки телеканал "360".

Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в Германии согласились отказаться от нашего трубопровода при определенных условиях. Берлин готов пойти навстречу Белому дому.

Источник: ZDF ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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