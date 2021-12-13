Россия вывезла за границу почти все добытое золото

В какие страны отправился добытый драгоценный металл - выясняло "Утро"

Невзирая на пандемию и экономические трудности, на протяжении всего 2021 года в России активно добывалось золото. По данным Минфина, с января по сентябрь 2021 года производство "добычного" золота в РФ составило 218,79 тонн. Помимо этого 12,55 тонн драгметалла было извлечено в процессе так называемой попутной добычи, а еще 25,2 тонны получено в результате вторичного производства. Таким образом, за три квартала текущего года в стране было произведено 256,54 тонны драгоценного металла.



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Успехам российских золотодобытчиков можно только порадоваться. Если, конечно, не обращать внимание на дальнейшую судьбу добытого золота, которое практически полностью оказалось не в "закромах родины" (золотовалютных резервах, или ЗВР), а за границей.

В соответствии с данными Федеральной таможенной службы РФ, за три квартала 2021 года, когда были добыты те самые 256,54 тонн золота, 240,5 тонн из них были экспортированы за рубеж.

Рекорд по вывозу золота из страны был поставлен в октябре, когда, по данным таможни, на экспорт было отправлено 32,9 тонны драгметалла (91% от добычи предыдущего месяца – 36,17 тонны).





Основным пунктом назначения золотых слитков из РФ стал Лондон. Британская столица является мировым хабом, куда стекаются и откуда растекаются золотые ручейки со всей планеты.

В октябре этого года на Туманный Альбион было отправлено 30,3 тонн российского золота на общую сумму 1,7 млрд долларов. Еще 0,9 тонн благородного металла отправилось в Германию, 0,6 тонн – в Казахстан и 0,5 тонн – в Швейцарию. Как бы странно это не выглядело, но 0,4 и 0,2 тонны драгметалла из России оказались в Белоруссии и Армении соответственно.

Кто распродал российское золото?

"Россия – одна из самых обеспеченных золотом стран мира. Наши ЗВР обеспечивают стабильность финансовой системы страны. Сам металл (в виде золотого песка и слитков) котируется на бирже и очень востребован в мире, особенно в ситуации экономической нестабильности (во время кризисов спрос на металл растет)",

– пояснил "Утру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, в этом году активно поставляли золото на экспорт золото российские компании ПАО "Полюс" и "Полиметалл". При этом, как отмечает эксперт, Центральный Банк России снизил объемы покупки: "просто котировки на золото стали высокими, потому регулятор сократил закупки металла у компаний".





С ним согласен и первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, также указывающий на то, что главный покупатель золота в России – Центробанк – перестал покупать золото у отечественных компаний. Главной причиной тому эксперт считает высокие цены на металл, а также тот факт, что запасы золота в ЗВР РФ являются одними из самых больших в мире.

"Потому производители направили свои объемы добытого металла на мировой рынок – это также вопрос выгоды для них, ибо высокая стоимость металла обеспечила большую прибыль и рост экспорта из РФ",

– пояснил Сигал.

Преступление против государства, или экономическая целесообразность?

По мнению Артема Деева, тот факт, что за первые три квартала 2021 года из России было вывезено практически все добытое золото, не означает каких бы то ни было антигосударственных действий золотодобытчиков.

"Наши ЗВР при этом остаются на прежнем уровне. Речь идет о металле, который компании добыли в этом году и на который нашли спрос. А спрос у зарубежных покупателей на золото был высоким – его приобретают банки, инвестиционные компании, частные лица и т.д.",

– говорит Деев.

О том, что вывоз золота не представляет никакой опасности для страны рассказал "Утру" и Павел Сигал: "опасности никакой нет – ведь металл продается не из запасов Минфина, а из того, что было добыто российскими предприятиями. Это обычная рыночная конъюнктура – ЦБ РФ счел невыгодным для себя покупать золото в этом году, и товар ушел другим покупателям – зарубежным".

По словам эксперта, золото – такой же товар, как и все остальные, и Россия его регулярно поставляет на экспорт.

"Речь не идет о продаже металла из золотовалютных или стратегических запасов, которыми наша страна обеспечена лучше многих крупнейших государств мира",

– резюмирует Сигал.