У Германии не хватит сил на полную заморозку проекта

Новый состав немецкого кабмина однозначно выступает с иным подходом по отношению к "Северному потоку – 2", если сравнивать его с предыдущим правительством. Однако проект не фигурирует в коалиционном соглашении. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что наибольшее благоприятствование применялось к проекту командой Меркель, заявил финансовый эксперт Алексей Белогорьев.

Специалист считает, что немецкие социал-демократы также занимаются лоббированием бизнеса. Проблема же заключается в их небольшой силе в коалиции. СДПГ чрезвычайно зависима от коллег - Свободных демократов и "Зеленых", выступающих против "Северного потока – 2".

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкая сторона не может одобрить газопровод: он, по ее словам, не соответствует требованиям европейского закона.

Белогорьев указал, комментируя ситуацию, что "Зеленым" в принципе не нравится трубопровод. Хотя Свободные демократы имеют весьма позитивное отношение к газовой отрасли и не станут вставлять палки в колеса тем, кто выступает за сохранение импорта из РФ.

"Но для их избирателей критичны вопросы прав человека в России. То есть, у них забот больше даже не в экономике, а в политике", – высказался специалист.



В целом же у Берлина отсутствуют механизмы, которые позволили бы добиться полной заморозки проекта. "Газпром", полагает спикер, сам не слишком заинтересован в скором запуске "Северного потока – 2". Российская Федерация довольна текущими ценами на газ, а свободных ресурсов на увеличение поставок в ЕС практически не имеется. Поэтому для "Газпрома" форсирование событий бессмысленно, заявил Белогорьев в интервью "Свободной Прессе".